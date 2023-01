Triple H: “Veo la grandeza de Dusty en Cody Rhodes”

Triple H se rinde ante Cody Rhodes tras el retorno del “American Nightmare” a la WWE después de una grave lesión en Royal Rumble 2023 para ganarse una lucha titular estelar en WrestleMania 39. Los dos estuvieron hablando del otro en la conferencia de prensa después del Evento Premium.

A dream has become reality at #RoyalRumble.

Congratulations to the undeniable @CodyRhodes, you EARNED it. pic.twitter.com/v4YBiLYE2M

— WWE (@WWE) January 29, 2023