Tras Backlash 2020, esta será la próxima retadora al Campeonato Femenil Raw

Aunque Becky Lynch hizo un gran trabajo, quizás el Campeonato Femenil Raw necesitaba un revulsivo, después de más de un año con la misma portadora. Y Asuka era la monarca ideal para suceder a "The Man". Pero ahora, la nipona tendrá un desafío de envergadura cuando defienda dicho cetro por primera vez ante Nia Jax, quien se ha mostrado tan dominante como de costumbre tras su regreso de la lesión que la alejó un año de los rings. Backlash 2020 será este domingo el escenario para una rivalidad que, pese al buen momento de "The Irresistible Force", diría que luce de transición hasta SummerSlam 2020.

► La escena del título femenil de Raw tras Backlash 2020

Y yendo más allá del inminente PPV, Dave Meltzer reveló bajo la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio que pase lo que pase allí, Charlotte Flair será la siguiente retadora al Campeonato Femenil Raw.

¿Consideran, lectores, que WWE sobreexpone a Flair? Durante una reciente entrevista concedida al podcast de Maria Menounos, 'Better Together', "The Queen" quiso desmarcarse de esa imagen de consentida de la empresa.

«Los dos conceptos más erróneos que la gente tiene sobre mí son que mi apellido me ayuda y que siempre estoy en la escena titular».

Como ya expuse en un artículo ayer, parece que la victoria de Charlotte sobre Asuka este lunes en Raw va encaminada a un nuevo choque entre ambas gladiadoras, ahora por el oro que ostenta "The Empress of Tomorrow", contando con el aliciente narrativo de que esta nunca ha vencido de manera individual a la hija de Ric Flair. Y SummerSlam 2020 supone el escenario más idóneo debido a la envergadura de las protagonistas, si bien antes tendrá lugar Extreme Rules.