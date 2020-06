La inducción de Ric Flair en el Salón de la Fama WWE se dio en el año 2008, además de en 2012, cuando volvió a entrar al salón como parte de The Four Horsemen. Quizá muchos no recuerden que durante el discurso del "Nature Boy" apareció Triple H para decirle algo al oído. Poco se ha hablado de este momento en estos doce años pero ahora tenemos que hacerlo, porque ha salido a la luz el motivo de dicha interrupción del Jefe de Operaciones.

► La inducción de Ric Flair en el Hall of Fame

En el reciente episodio del show WWE 24 centrado en el dos veces Hall of Famer, el también miembro, a través de DX, reveló lo que ocurrió entonces.

"Ric estaba haciendo su discurso y entonces me di cuenta de que alguien estaba apareciendo detrás de la cortina como si me estuviera llamando. Entonces miro lo que está pasando en la posición de gorila. Vince me dijo: ‘¿cuánto tiempo más tiene? Está hablando de los años 70, aún no comenzó con los 80. No va a quedar suficiente tiempo en televisión, tienes que intervenir y cortarlo‘. "¿Quieres que suba al escenario y le diga a Ric Flair que termine su discurso de inducción? Fue como: ‘Sí, ve ahora mismo, por el amor de Dios‘. Entonces me dirijo a Ric y le digo: ‘Tienes que finalizar‘. Él estaba cómo: ‘Está bien, sigamos adelante‘. Entonces veo que la gente sigue preocupada tras bastidores, con la gente preguntándome por qué no le dije nada. Les dije que sí lo había hecho pero todos se preguntaban por qué no ponía fin a su discurso".

El veterano luchador califica este momento como "el peor de la historia". Obviamente, a nadie le gustaría tener que decirle a una leyenda como Flair que corte uno de los discursos más importantes de su carrera porque no queda tiempo en televisión. Cómo una ocasión especial puede no serlo tanto mirando los entresijos. Aunque finalmente el dos veces miembro del Salón de la Fama no hizo caso de la orden sino que continuó adelante con su mensaje al Universo WWE.