Resultados GCW Effy’s Big Gay Brunch 6

Venía haciendo compendio un servidor de la presencia europea en la “WrestleMania Week” que hoy concluye. Y desgraciadamente por la parte que me toca, sólo Axiom habrá quedado como único luchador español en formar parte de ella, cuando ayer intentó sin éxito conquistar el Campeonato Norteamericano NXT en Stand & Deliver.

Pero originalmente, esto no iba a ser así. Porque un buen amigo y compatriota de Axiom, Carlos Romo, tenía previsto competir anoche en GCW Effy‘s Big Gay Brunch 6, yendo contra Devon Monroe.

Y por algún motivo, Romo quedó fuera del evento. Monroe, a cambio, tuvo duelo con Keita Murray. Al momento de escribir esta nota, se desconoce el motivo para que se diera tal “plan B”.

Más allá del tono festivo del show, la exposición que GCW ofrece a Effy y Allie Katch, talentos que no están a la altura de muchas de sus implicaciones entre las doce cuerdas, resulta ya un tanto cargante. Y aquí, haciendo tercia con Dark Sheik (gladiadora que sí destila mucha calidad), cerraron la noche contra los malvados Charles Manson, Billy Dixon y Parrow, quienes los atacaron 24 horas atrás durante Spring Break.

Como lucha de mayor calidad, la que conjuntaron Sawyer Wreck y Kidd Bandit. Les dejo los resultados completos de GCW Effy’s Big Gay Brunch 6, celebrado desde el Ukrainian Cultural Center de Los Ángeles (California, EE.UU.).

What a moment for @realfredrosser — getting a rightfully loving welcome at #EffyGayLA pic.twitter.com/GRkuJBILwE