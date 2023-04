Entre tanto protagonismo de The Collective como gran escenario independiente durante la “WrestleMania Week” que hoy concluye, la promotora Prestige Wrestling tuvo hueco el viernes, dejando un evento muy notorio por algunos de sus nombres implicados.

Bajo el título Nervous Breakdown, Prestige consiguió reunir en una misma cita, nada más y nada menos que a Último Dragón, Aja Kong, Taya Valkyrie, KUSHIDA, Shigehiro Irie (Campeón Mundial Unificado wXw), Miyu Yamashita (Campeona EVE) o Masha Slamovich (Campeona Mundial GCW).

Celebrado desde el Globe Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU.), Prestige Nervous Breakdown ofreció este menú.

A moment in time. Aja Kong & Masha Slamovich embrace after a WAR at #NervousBreakdown in Los Angeles! 📸 @IssitaMarie pic.twitter.com/aD3qFM5ZQR

I did a little cry today thanks @WrestlePrestige for fulfilling a legitimate dream of seeing Ultimo Dragon live pic.twitter.com/HUXTbgQNve