Resultados GCW For The Culture 2023

Campeonato Mundial de la Diáspora Mundial Panafricana. Tras este nombre de presea tan reivindicativo está Trish Adora, quien sin la cobertura mediática que merece (obviando recientes implicaciones en AEW y ROH), lleva ya tres años como primera y única portadora de la misma. Una de las ostentaciones más longevas del panorama actual.

Tanto tiempo lleva ya Adora como campeona que anoche, en GCW For The Culture, tuvo su tercera defensa sobre esta cita ya tradicional del “WrestleMania Week”. Y ante un oponente de la envergadura (literal y figuradamente) de Calvin Tankman, gladiador vinculado a MLW, que también merece mayor cobertura. Principal encuentro para una velada donde la representación fue bandera.

GCW For The Culture, sin embargo, tuvo como importante hándicap su trasnochador horario (2:59 AM ET), provocando que el público presente luciera algo inactivo. The Collective debería hacérselo mirar de cara al próximo año.

En cualquier caso, a ningún talento involucrado pareció afectarle tal punto. Entre los nombres de notoriedad, 2 Cold Scorpio, Willie Mack o Kenny King; este último bajo contrato con Impact Wrestling.

Seguidamente, los resultados completos de GCW For The Culture.

idk if Keith vs Scorpio will really get a ton of engines revving in 2023 but I really dug this, just good solid wrestling, they made the bigger stuff count and kept the smaller stuff interesting pic.twitter.com/RDQeaMW1XL

— TAPE (@tapemachines) March 31, 2023