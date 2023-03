Resultados DDT Goes Hollywood!

La popularidad de DDT Pro Wrestling en EE.UU. hace que esta promotora se permita el lujo de tener más presencia en la “WrestleMania Week” que NJPW. Porque además del evento que nos ocupa, DDT Goes Hollywood!, la casa nipona propiedad de Cyber Agent ofrece hoy junto a GCW un evento “crossover” denominado GCW vs. DDT.

Anoche, varios nombres hicieron su debut sobre el señalado fin de semana, y bajo el paraguas de GCW/The Collective, compartieron cita con cuatro talentos “All Elite”: Eddie Kingston, Michael Nakazawa, Nick Wayne y Konosuke Takeshita; este último, habitual de DDT durante toda su carrera.

Precisamente Takeshita cerró la velada, en un combate con mucha historia detrás ante Yuki Ueno que por ahora se diría mejor 1 vs. 1 de la “WrestleMania Week”. Aunque Yoshihiko, defendiendo su Campeonato Iron Man Heavy Metal, se robó los focos. Una muñeca hinchable, no podía ser de otra forma, como mayor estrella de DDT. Larga vida a la comedia.

Al amparo de un atestado Ukrainian Cultural Center de Los Ángeles, DDT Goes Hollywood! dejó los siguientes resultados.

America, say hello to the Pheromones #DDT #DDTHollywood #DDTGoesHollywood pic.twitter.com/78vFTN3AbU

Takeshita had a GOD-TIER Counter on Yuki Ueno at last night’s DDT in Hollywood (03.30.2023)pic.twitter.com/mUOjaVbf23