WWE NXT estuvo ayer 19 de mayo de 2023 celebrando un house show en la arena University Area Community Complex en Tampa, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

COME SEE ME BEAT UP THESE CHICS TONIGHT #NXTTAMPA 👊🏾‼️ pic.twitter.com/OnfHeEswQo — Lash Legend (@lashlegendwwe) May 19, 2023

> NXT Live en Tampa, Florida (19/5)

La velada la abrieron una Thea Hail que cada vez está teniendo más relevancia en la televisión, en especial gracias a su trabajo con la facción Chase U y una Kelani Jordan que está dando sus primeros pasos no solo en la compañía sino en la lucha libre profesional después de haber sido gimnasta en la Michigan State University.

Mediado el evento tuvimos a otra luchadora que está iniciando su carrera en los encordados como es Lola Vice después de haberse hecho un nombre en las artes marciales mixtas como Valerie Loureda en Bellator MMA enfrentando a la también novata Frankie Carissa, que fuera jugadora de voleibol en la Eastern Michigan University.

Y para cerrar el show se forjaron dos alianzas improvisadas que se vieron las caras: Axiom y el Campeón de Norteamérica, Wes Lee, y Dabba-Kato y Noam Dar. Los primeros tienen su hueco consolidado, y haciéndose más grande, en la marca, pero los segundos lo están buscando todavía.

RESULTADOS:

Thea Hail venció a Kelani Jordan

¿Qué opinas de los house shows de NXT?