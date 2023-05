Ya sean los WWE Live o los AEW House Rules, no es costumbre que los eventos no televisados de lucha libre profesional llamen demasiado la atención. Son una buena ocasión para que los fanáticos se acerquen todavía más a sus luchadores favoritos pues estos están más liberados que en televisión y suelen dedicarles más tiempo, además de otras notables diferencias con los programas que vemos en pantalla. Ahora, ¿este tipo de veladas tienen alguna importancia? Para responder a esta pregunta contamos con tuits de Dax Harwood y Alex Shelley.

If you’re a young wrestler, & you ain’t begging to be on these house shows, just get out.

A rare singles match for me. Who should I wrestle?

I plan on killing it in Tupelo, MS.

6/2/23 https://t.co/wZ1RoFK3v3

— Uncle Dax FTR (@DaxFTR) May 19, 2023