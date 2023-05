Bryan Keith regresará a Wrestling REVOLVER

“The Bounty Hunter” Bryan Keith ha anunciado para hacer su regreso a Wrestling REVOLVER. llegará a Iowa para participar en “Cage of Horrors” el sábado 1 de julio. Todavía no se ha anunciado quién será su oponente.

Este anuncio ha generado mucha expectación entre los fans de la lucha libre, ya que Bryan Keith es un luchador muy talentoso y experimentado. Su regreso a Wrestling REVOLVER promete ser un evento emocionante y lleno de acción.

El regreso de Bryan Keith a Wrestling REVOLVER es una gran noticia para los fans de la lucha libre y una oportunidad emocionante para que él aumente su presencia y construya relaciones más sólidas con sus seguidores.

Otras luchas previamente anunciadas incluyen:

Roderick Strong vs. Speedball Mike Bailey

Cage of Horrors Match: Second Gear Crew vs. The Rascal

Cage of Horrors se llevará a cabo en vivo desde el Horizon Event Center en Clive, Iowa. Las entradas salen a la venta esta noche, 19 de mayo a las 8 p.m. ET en RevolverTickets.com.

Este evento promete ser uno de los más emocionantes de la temporada de lucha libre, con algunos de los mejores luchadores del mundo compitiendo en una jaula de acero. Los fans de la lucha libre no querrán perderse esta oportunidad única de ver a sus luchadores favoritos en acción.