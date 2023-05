WWE NXT estuvo ayer 12 de mayo de 2023 celebrando un house show en la arena Tom Fellows Community Center en Davenport, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

> NXT Live en Davenport, Florida (12/5)

Ivy Nile venció a Lola Vice

venció a Lola Vice Tank Ledger y Hank Walker vencieron a Rickssen Opont y un luchador desconocido

vencieron a Rickssen Opont y un luchador desconocido Oba Femi venció a Myles Borne

venció a Myles Borne Kiana James venció a Brooklyn Barlow

venció a Brooklyn Barlow Joe Coffey venció a Charlie Dempsey

venció a Charlie Dempsey Trick Williams venció a Dijak

venció a Dijak Brutus y Julius Creed vencieron a Bronco Nima y Lucien Price

vencieron a Bronco Nima y Lucien Price Noam Dar venció a Duke Hudson

venció a Duke Hudson Kelani Jordan y Thea Hail vencieron a Cora Jade y Harleigh White

vencieron a Cora Jade y Harleigh White Gallus (Mark Coffey y Wolfgang) vencieron a Brooks Jensen y Josh Briggs para retener el Campeonato de Parejas NXT

Como curiosidad, señalar que WWE acaba de solicitar el registro del nombre Kelani Jordan, luchadora que acaba de llegar a la compañía después de haber sido gimnasta en la Michigan State University. Está dando sus primeros pasos trabajando en house shows de NXT así como en NXT Level Up, donde debutó esta semana. Unos cuantos meses atrás hizo su debut también, aunque de momento no en la televisión, Lola Vice, que sigue evolucionando fuera de cámaras y ya es una habitual de estos eventos no televisados de la marca amarilla. Veremos cómo siguen adelante ambas Superestrellas.

#NXTDavenport @CoraJadeWWE and @theahail_wwe take newer partners under their wings in a tag match. @kelani_wwe continues to impress. Cora places the blame on her rookie for their loss. pic.twitter.com/O2wXJBAOsY — Jeff Reid (@JeffReidUP) May 13, 2023

#NXTDavenport Big meaty men slappin' meat! The Hanky Tanky Connection with a victory over another young and hungry tag team! @TankLedgerWWE won't let a broken tooth stop a winning smile! pic.twitter.com/GAMxHckAwF — Jeff Reid (@JeffReidUP) May 13, 2023

#NXTDavenport crowd is pumped for first visit to Davenport pic.twitter.com/VnxdepA4ZK — Asim Mall (@SuperLMNOP84) May 12, 2023

¿Qué opinas de la NXT actual?

También puedes repasar a continuación todo lo ocurrido esta semana tanto en WWE como en AEW e IMPACT; aunque el nuevo episodio de Rampage será hoy sábado.