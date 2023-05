Kelani Jordan está dando sus primeros pasos actualmente en la WWE tras haber sido gimnasta en la Michigan State University. Ya ha comenzado a trabajar en house shows de NXT así como también en el programa NXT Level Up. Todavía es pronto para considerarla como luchadora pues no tenía experiencia previa antes de iniciarse como Superestrella. En espera de ver cómo evoluciona, confirmamos, gracias a nuestros compañeros de Fightful, que la compañía ha solicitado el registro de su nombre.

Meet @kelani_wwe! She's making quite the impact in her debut match tonight against @therealestwendy on #NXTLevelUp! 👏👏👏 pic.twitter.com/DrDxqRwEca

— NXT Level Up (@NXTLevelUp) May 13, 2023