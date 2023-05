Pretty Deadly: Una reflexión de su meteórico ascenso de NXT a WWE

Pretty Deadly, Kit Wilson y Elton Prince, acaban de debutar en SmackDown venciendo a The Brawling Brutes tras haber sido ascendidos a WWE desde NXT en el draft. No son unos desconocidos, quizá sí para quienes no siguen la marca amarilla, pero en ella se probaron lo suficiente como para que quienes siguieron sus carreras sepan que tienen la capacidad de tener mucho éxito en el elenco principal. Aunque tanto ellos como el Universo WWE debe tener claro que están ante el desafío más grande que han tenido hasta ahora.

> Pretty Deadly han llegado a SmackDown

Antes de continuar viendo cómo va su aventura en el show azul, ambos estuvieron reflexionando sobre su meteórico ascendo recientemente en After The Bell con Corey Graves.

“Cuando supe que habíamos ascendido estaba emocionado porque habíamos estado trabajando durante mucho tiempo para conseguirlo. El mismo big Road Dogg dijo nuestros nombres y nos deseó un buen día. No nos podemos quejar. Obviamente nadie lo sabía, pero para aquellos que vieron NXT la semana pasada, hubo un intento de asesinarnos. Nadie sabía lo que iba a pasar hasta el draft pero afortunadamente Kit y yo somos los mejores nadadores del mundo. De hecho, crecimos siendo rivales de michael Phelps en la piscina. Eso es algo de lo que no nos hemos jactado hasta ahora. Pero logramos salir con vida.

“Sentíamos que teníamos muchas posibilidades de ser ascendidos debido a nuestro éxito en NXT, de ahí el intento de asesinato, pero no lo supimos hasta que Road Dogg dijo nuestro nombre. Estábamos emocionados y todos en la sala lo estaban celebrando. No fue hasta que nos sentamos cuando dijimos: ‘Espera, ¿dónde estamos? ¿A qué marca vamos?’. Nos emocionamos tanto que ni siquiera escuchamos esa parte. Fue solo ‘Elton…’ y nos emocionamos”.

