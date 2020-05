El 12 de noviembre de 2019, en un episodio de WWE Backstage que se transmitió en Fox Sports 1, se dio el debut de CM Punk en el programa, volviendo así a ser parte del negocio de lucha libre nuevamente por primera vez desde que saliera abruptamente de WWE en el 2014, alegando problemas de salud.

A partir de ese momento, CM Punk ha aparecido varias veces en el programa como analista de lucha libre profesional, y siendo un asiduo crítico de ciertas historias que WWE ha desarrollado, compartiendo panel con Renee Young, Booker T, Paige.

Es preciso destacar que el contrato de CM Punk es con la cadena FOX y no con WWE, por lo que se ratifica en su posición de no regresar al ring.

► El debut de CM Punk en WWE Backstage, desde la óptica de Renee Young

Respecto a la noche en que CM Punk sorprendió al mundo de la lucha libre y se unió al equipo de WWE Backstage, Renee Young habló en una entrevista reciente con Outkick the Coverage sobre este tema, manifestando lo que sabía algunas sobre la aparición de CM Punk, y que otras personas no.

"Escuché algunos rumores un par de semanas antes. En el mundo de la WWE, siempre estás esperando para ver si esto realmente está sucediendo y realmente estamos haciendo esto. En realidad no lo había visto hasta que llegó su música y él entró. Recibo mensajes de texto durante todo el show y me estoy asegurando de revisar mi teléfono diciendo que todo está bien, está en el edificio, estamos haciendo esto. No perdió su vuelo, apareció y quería asegurarse de que estaba allí para ser parte del espectáculo. Fue realmente el día en que todo me pareció tan real como 'Oh, Dios mío, CM Punk regresará'."

"Para tener ese momento de cuenta regresiva, Booker T no lo sabía, Samoa Joe no lo sabía, Paige no lo sabía, Adam Cole estaba allí, incluso las personas en la sala de control no lo sabían. Teníamos gente de WWE en en la sala de control y decían '¿Qué demonios?'. No tenían idea de que iba a estar allí. Esos momentos son tan lejanos y pocos en la WWE, donde a veces el gato se sale temprano de la bolsa o las cosas pueden impactar en las noticias falsas, así que fue realmente especial tener eso contenido y poder hacer un momento especial".