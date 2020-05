Zelina Vega acaba de perder a uno de sus representados: Austin Theory. Andrade se puso del lado de Ángel Garza en la rivalidad entre ambos y juntos lo atacaron anoche en Monday Night Raw. Aunque la verdad es que ella no se mostró demasiado preocupada por lo ocurrido pues tomó parte en la golpiza que le dieron, agarrando su cara para gritarle y darle una bofetada antes de que sus clientes continuaran golpeándolo.

► Zelina Vega amenaza a Charly Caruso

No estaba preocupada pero no quiere perder a nadie más, por eso quizá tiene ciertos problemas con Charly Caruso, que alguna vez insinuó estar interesada en Garza. Y este no se ha quedado atrás. Por ahora el luchador no fue mencionado, pero ambas discutieron recientemente en Twitter. Todo comenzó cuando la entrevistadora de WWE respondió a una fanática en la red social indicando que le es difícil contenerse cuando entrevista a Vega.

You have no idea how hard it is to hold my tongue around @Zelina_VegaWWE...so I let my eyes do the talking. 😏 https://t.co/HiFPFVZHTA — Charly Caruso // Arnolt (@CharlyOnTV) May 19, 2020

"No tienes ni idea de cuán difícil es para mí no soltar la lengua con Zelina Vega... Así que dejo que mis ojos hablen".

If you’re holding your tongue so much then say something and I’ll black both your eyes & break you’re jaw so no talking will be done at all. @CharlyOnTV @CharlyOnTV @CharlyOnTV @CharlyOnTV https://t.co/svQcCpSG1U — Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) May 19, 2020

"Si no quieres contenerte, di lo que piensas y te pondré los ojos morados y te romperé la mandíbula para que no vuelvas a hablar".

You’ll have a microphone indented into your face before any of that can happen ☺️ I love your ambition though. https://t.co/0uZRGJSd1N — Charly Caruso // Arnolt (@CharlyOnTV) May 19, 2020

"Tendrás un micrófono incrustado en tus dientes antes de que nada de eso pueda ocurrir. Aún así, me encanta tu ambición".

Haha.. look at you digging. I guess that’s what irrelevance makes someone do.. but don’t worry, I don’t need to... why would I be digging up dirt on you when the idea is to put you in it 🤔 @CharlyOnTV 😘 https://t.co/m1u0P5ISPX — Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) May 19, 2020

"(Risas)... Mírate. Supongo que eso es lo que provoca la irrelevancia... Pero no te preocupes, yo no lo necesito... ¿por qué querría sacarte a la luz si lo que quiero es ponerte bajo tierra?".

Algunos fans están especulando con que ambas podrían verse las caras en un encordado en algún momento pero por lo que sabemos no existe un plan para que Caruso se convierta en luchadora.