FTR llevan varios años siendo uno de los mejores equipos del mundo y actualmente está en el mejor momento de su carrera siendo Campeones Mundiales de Parejas AAA, Campeones Mundiales de Parejas ROH y Campeones de Parejas IWGP. Ateniendo a lo que vienen haciendo de un tiempo a esta parte, Dax Harwood ha querido dedicar una emotiva declaración a ambos, en la que echaba la vista atrás hacia sus tiempos como The Revival en WWE, donde también tuvieron considerable éxito.

► La emotiva declaración de Dax Harwood

«Todo lo que siempre hemos querido hacer en la vida era ser luchadores profesionales. Altura, tipo de cuerpo, acento, situaciones de la vida, lo teníamos todo en nuestra contra. Ahora, dejamos un cuerpo de trabajo del que creo que podemos estar orgullosos.

«Cuando comenzamos este viaje en 2014, tratamos de asegurarnos de que siempre fuéramos diferentes de todos los demás que luchan actualmente. También queríamos trabajar tan duro que eventualmente nos convertiríamos en uno de los mejores equipos que jamás lo haya hecho. No estoy seguro de si hemos llegado a eso, pero seguro que seguiremos intentándolo.

«Gracias a todos por emprender este viaje con nosotros. No estoy seguro de adónde nos llevarán los próximos años, pero no puedo esperar a One Last Run. Top Guys, fuera».

¿Qué os parecen las palabras de Dax Harwood?