Los house shows no acostumbran a llamar la atención pues mantienen cierta intimidad entre las Superestrellas de WWE y los fanáticos que están presentes en la arena y son los únicos que pueden ver lo que ocurre, pero cuando sucede algo distinto, algo especial, las redes sociales se encargan de ponerlo a la vista de todo el mundo. Esto es lo que ocurre ahora con varias luchadoras de la compañía que decidieron aprovechar la época de Halloween para disfrazarse de algunos nombres importantes de la lucha libre.

► Mandy Rose se viste de Nikki Bella

Como vemos a continuación, Roxanne Pérez se disfrazó de Bayley, Gigi Dolin de Chucky, Cora Jade de AJ Lee, Jacy Jayne de The Undertaker y Mandy Rose de Nikki Bella. No tiene sentido comparar estas veladas con los programas semanales porque es en estos donde pasan las cosas verdaderamente interesantes, donde las historias evolucionan, pero sería realmente interesante que este tipo de cosas pasaran también en televisión. ¿Qué tal sería que Bayley se enfrentara a sí misma?

Todas ellas están muy divertidas, seguro que los fans presentes en la arena disfrutaron especialmente con sus atuendos. Probablemente no fueron más allá, no imitaron sus movimientos, pues eso es algo que hay que entrenar bien, que no se puede hacer de la noche a la mañana. Veremos si próximamente más Superestrellas de WWE se disfrazan, se visten, como sus compañeros y como ex luchadores, u otro tipo de personajes, para hacer las delicias del Universo WWE. Desde luego que estas luchadoras tuvieron una gran idea para hacer un house show distinto.

¿Os gustó la carrera de Nikki Bella en WWE? ¿Os está gustando la de Mandy Rose?