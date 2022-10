El campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, ha explicado por qué un posible futuro combate contra Conor McGregor significaría para él algo más que un buen sueldo.

Durante una reciente aparición en Submission Radio, Volkanovski reflexionó sobre los intercambios que ha tenido con McGregor en el pasado, lo que podría sentar las bases para una acumulación entretenida.

«Hay tal vez un poco de historia allí», dijo Volkanovski. «Y de nuevo, en este momento, él sabe que si voy y tomo ese título de peso ligero – él sabe que no está luchando por el título de peso pluma – voy y tomo ese título de peso ligero, él sabe que hay una oportunidad allí, especialmente porque he tocado el hecho de que él era el campeón de peso pluma, y él es el único otro campeón de peso pluma que no he vencido. Lo he mencionado varias veces»

«Así que, obviamente, esa pelea significa algo para mí. Además de, obviamente, el dinero que está involucrado y todo el circo que lo rodea, que sería entretenido y divertido… todo eso sería genial, pero todavía hay un significado más profundo en esa pelea«, continuó Volkanovski. «Él sabe que, ‘Si este chico lo consigue (el título de peso ligero), tal vez podamos organizar algo'».