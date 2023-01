Raw: The Bloodline vencieron a Kevin Owens y The Street Profits

En la tercera lucha del primer Raw del año 2023, vimos a Sami Zayn y los Campeones Indisputables de Parejas WWE, Jimmy Uso y Jey Uso, luchar en contra de Kevin Owens y Montez Ford y Angelo Dawkins de The Street Profits.

La campana sonó y los rumos le dieron una paliza a Dawkins por turnos durante varios minutos. Owens logró entrar y sacar a The Usos de la escena y luego, hizo como que fuera a golpear a Zayn, pero este se arrojó desde la ceja del ring. Owens luego le dijo a Zayn la frase mítica de D-Generation X: «Suck it!»

Kevin Owens got two words for Sami Zayn #WWERAW pic.twitter.com/dUHnLvUBe6

Los rudos luego lograron controlar a Owens. Mientras tanto, Ford lucía ido del combate, pues seguramente estab pensando en su esposa, Bianca Belair, quien estaba en revisión médica luego del brutal ataque de una Alexa Bliss casi que poseída de Bray Wyatt.

Jey atacó con varias Superkicks a Dawkins. Ford no hizo nada por ayudar, estaba fuera de sí. Owens luego entró al ring, pero le pegó en el pecho a Ford una palmada para hacer el relevo. Ford entró y bloqueó algunos golpes lanzados por Zayn y por Jimmy, luego, les cayó encima con un tope suicida. Ford casi se lleva la lucha con una cuenta sobre Zayn tras caerle encima con un Frog Splash.

It looks like @WWESheamus and @DMcIntyreWWE have had enough of #TheBloodline!

🎥 @WWE | #WWERawpic.twitter.com/x5eNrzrkMf

— WWE on FOX (@WWEonFOX) January 3, 2023