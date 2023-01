Adiós a WWE: El brillante futuro de Sasha Banks

El día de ayer, el 2023 en el mundo de la lucha libre profesional, empezó de forma muy explosiva. Sean Ross Sapp de Fightful Select, con un simple tuit, nos recordaba y confirmaba lo que se veía reportando en las últimas semanas de diciembre de 2022: que Sasha Banks ya no forma más parte de WWE. Este fue el mensaje:

Good morning. Mercedes Varnado is free to take wrestling bookings — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 1, 2023

«Buenos días. Mercedes Varnado está libre para aceptar programaciones en eventos de lucha libre».

► El fin de una era: Sasha Banks se marcha de WWE, pero llena de ilusiones para su vida

De momento, solamente es la confirmación de lo que él mismo y Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter habían reportado en las últimas semanas. Ni WWE ni Banks han confirmado ni negado la información. De hecho, hasta la hora de publicación de esta noticia, Banks seguía listada entre los luchadores del elenco activo de WWE en su sitio web oficial, y no había sido transferida a la sección WWE Alumni, especial para recordar a luchadores que han pasado por sus filas. Sin embargo, hay varios reportes que dan por hecho su salida de la empresa. Solo falta que sea haga oficial.

@SeanRossSapp any idea why they haven’t moved her off the main roster page? pic.twitter.com/m6cg1R6BPA — Lance Davis Jr (@Lancealott24) January 1, 2023

Se desconoce el motivo por el cual Banks está todavía en la lista de luchadores activos de WWE, sin embargo, algunos fans han opinado que puede ser por las vacaciones de fin de año. Ya veremos si hoy lunes, ya día laboral, Banks es trasladada al WWE Alumni, confirmando así su partida de la compañía.

Nacida en Boston, Massachusetts, en una familia llena de celebridades, pues varios de sus primos son reconocidos en socialité estadounidense. Brandy Norwood, cantante. Ray J. Cantante y actor. Daz Dillinger, rapero. Y su primo más famoso: uno de los cantantes y raperos más reconocidos de la era moderna de la música, Snoop Dogg.

Pese a esto, su núcleo más cercano pasó dificultades, sobre todo, por el poco apoyo y la ausencia que recibió de su padre, a quien llegó a llamar «holgazán» y mala influencia, pero a quien perdonó una vez se hizo famosa a nivel mundial.

Banks estudió su escuela secundaria en línea y creció viendo All Japan Pro Wrestling, además, claro está, de WWE. En 2008, empezó a instruirse en el arte del pancracio en la empresa Chaotic Wrestling, y debutó como Mercedes KV. En agosto de 2012, tras participar en un campamento de tryout con WWE, firmó contrato y fue enviada a NXT, la nueva marca de desarrollo de la empresa.

Desde ese entonces, adoptó el nombre de batalla de Sasha Banks y debutó en televisión el 12 de diciembre de ese año, cayendo contra Paige, El resto, es historia. Con su gran habilidad para hablar ante el micrófono y con su gran estilo en el ring, fue una de las mujeres que revolucionó el estilo de la lucha libre femenil, no solo en WWE, sino en todo Estados Unidos.

Fue Campeona NXT durante 191 días. Fue Campeona SmackDown durante 167 días. Y a nivel individual, fue Campeona Raw durante 107 días en ocho reinados. Dio grandes luchas, entró en interesantes rivalidades y nos deleitó con buenos segmentos tras bambalinas.

Se convirtió en la cuarta Campeona de Triple Corona WWE y la tercera Campeona Gran Slamd WWE. Además, ganó el premio a Superestrella del Año en 2020. Finalmente, fue Campeona de Parejas WWE. Con Bayley, tuvo dos reinados para un total de 134 días con la correa en su cintura. Con Naomi, solamente pudo tener el título 46 días.

Banks era una de las consentidas de Vince McMahon. En algunos puntos de la historia, Banks lloró e hizo pataletas y logró todo lo que quería. Vince McMahon no solo le aumentaba el sueldo, sino que la trataba muy bien y podría decirse que la quería como una hija. Millones de dólares, uso del jet privado de WWE y su propio autobús para viajar por la carrera, hicieron que McMahon se convirtiera en la persona favorita de Banks, e incluso, esta declarara que haría cualquier cosa por él.

Sin embargo, todo tiene un final. Y el idilio de amor entre Banks y WWE empezó a llegar a su fin, cuando el 16 de mayo de 2022, ocurrió lo impensado. Sasha Banks estaban programadas para luchar entre sí, y junto a otras cuatro mujeres, para ganar una oportunidad titular. Eran las Campeonas de Parejas WWE, y a ellas no les parecía que debían entrar en dicho combate, mucho menos para luchar entre ellas, sino enfocarse en defender mejor su correa.

Vince McMahon aceptó unos cambios que le pidió Banks, pero luego, los productores del combate originaron la idea de que Naomi iba a tener que eliminar del combate eliminatorio de seis mujeres a Banks. Esto, claramente, no gustó al grupo.

Banks solicitó una nueva cita de emergencia con McMahon en su oficina, sin embargo, este se negó y a Banks le dijeron los productores que dejara de quejarse. Ante esta situación, tanto Banks como Naomi se marcharon de la Scope Arena en Norfolk, Virginia, con rumbo hacia sus casas, tan solo una hora antes de que el show se emitiera en vivo para el mundo entero.

Pero, por si faltara algo en esta historia, McMahon añadió más leña al fuego al ordenarle, equivocadamente, a Corey Graves y a Michael Cole, que acusaran al aire en los shows televisivos a Banks y a Naomi de poco profesionales por haberse ido de la arena y no cumplir con su trabajo.

Desde el minuto uno, Banks puso a un equipo de abogados a trabajar para lograr legalmente su salida adelantada de WWE, pues tenía contrato por varios años más. WWE no quería dar el brazo a torcer, y entre jugada jurídica y jugada jurídica, intentó negociar con Banks y Naomi un regreso a la empresa. Con Triple H con el mando total a nivel creativo de WWE, se pensó que era un hecho que ambas mujeres regresaran, pero esto no fue así.

Y es que, Dave Meltzer reveló en una reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, que no solamente se trataba de que ambas mujeres querían protección y mejor trato a nivel creativo, sino que exigían una abundante suma de dinero para firmar un nuevo contrato con WWE.

La solución más sencilla: dejar ir a Sasha Banks de WWE. Algo que ocurrió el primero de enero de 2022, a las 0:00 AM. De momento, es incierto en futuro de Naomi, pues ha habido reportes que indican que la compañía habría congelado su contrato de forma indefinida.

Pero, este no es el final para Sasha Banks. WWE no lo es todo. No hay que estar triste, al contrario. Ahora mismo, Banks es la agente libre más caliente dentro de la lucha libre profesional. Sin embargo, este estatus no le duraría mucho, pues llegaría a New Japan Pro Wrestling y debutaría este próximo 4 de enero de 2023 durante Wrestle Kingdom 17. Su debut sería apareciendo aparecer dentro del público, para retar a Kairi Sane a un combate. Ya sea que esta logre retener el Campeonato Femenil IWGP contra Tam Nakano o no.

Por otra parte, Banks, de 30 años de edad, y bajo su nuevo nombre de batalla de Mercedes Mone’, estaría debutando en AEW el 11 de enero de 2023, apareciendo como la compañera sorpresa de Saraya, la exWWE, Paige, para tener un combate contra Britt Baker y Jamie Hayter.

Inicia una nueva era en la etapa y vida de Mercedes Varnado, Mercedes Mone’, la exWWE, Sasha Banks. Realizar cambios siempre es motivo de preocupación, pero, como la misma Banks dijo recientemente, hay que ser valientes para tomar riesgos.

Ahora que está alejada de WWE, Banks puede sin problema alguno enfocarse no solamente en luchar, que es su pasión, sino en ser empresaria. Hace unas semanas, reveló que además de sus productos de CBD, está planeando lanzar una línea de cosméticos.

Y estar alejada de WWE le permitirá involucrarse en un montón de proyectos, sin tener que darle esa gran y dolorosa tajada a la empresa por sus ganancias. Podría volver a actuar, y por qué no, aparecer en grandes producciones de Hollywood. O, además, podría convertirse en cantante. El futuro de Mercedes Varnado es —nunca mejor dicho—, más brillante que nunca.