Eric Bischoff: «Awesome Kong era muy problemática»

En la primera edición del 2023 de su podcast 83 Weeks, el exejecutivo de WCW, Impact Wrestling y WWE, Eric Bischoff, recordó cómo fue el haber trabajado en la antigua TNA, tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS. Sin embargo, le dedicó también un apartado especial a Awesome Kong, quien fuera conocida como Kharma durante su breve paso por WWE.

Y es que, Bischoff le dedica un pasaje especial a la exluchadora, pues considera que pese a que era impresionante por su aspecto físico y por sus habilidades en el cuadrilátero, él tiene que decir que era una persona con mucha dificultad para trabajar a nivel creativo.

► Eric Bischoff recuerda sus problemas trabajando con Awesome Kong (Kharma)

«Tenía un gran aspecto. Era endemoniadamente impresionante, era muy creíble en el ring, pero… ¡Era difícil trabajar con ella! Puedes tener una larga cola llena de logros y habilidades, pero si no eres manejable tras bambalinas… Y por ‘manejable’ me refiero a que aceptas sin mucho problema los planes creativos y los diseños de los combates y eres profesional.

«Si no puedes traer eso a la mesa, no importa cuánta personalidad abrumadora tengas, ni qué tan bueno sea tu personaje, ni todas las cosas geniales que puedas hacer en el ring, no lo lograrás. No tendrás éxito. No vas a durar cinco minutos en ningún lado».

Y es que, Bischoff sabe mejor que nadie cómo era Kong tras bambalinas en Impact Wrestling. En 2010, solicitó su salida de TNA porque quería más dinero y tuvo algunos problemas con la nueva administración de la empresa.

De WWE, también salió de mala manera, pues no informó a la compañía que tenía depresión tras haber perdido al hijo que esperaba en 2012. WWE se enteró y le dio un plazo de unos cuantos meses para que bajara de peso y retomara su forma en el ring, pero ella no cumplió y no estaba lista para volver cuando la empresa lo quería, así que la despidieron.

Luchó a nivel independiente, y en 2015 regresó a TNA. Pero, tuvo problemas tras bambalinas. En 2016, tuvo una pelea tras bambalinas con Reby Hardy y fue despedida. En 2019, llegó a AEW y tuvo un par de luchas, pero nunca volvió a aparecer. Desde febrero de 2020, no luchaba. Y Tony Khan decidió no renovar su contrato en junio de 2021, a los pocos meses, se retiró. Ella aseguró que no se sentía escuchada, de nuevo, creativamente, en AEW.