En enero de 2002, el luchador profesional Danshoku Dino surgió de la escena de los clubes universitarios y tomó por asalto el mundo de la lucha libre profesional. Tras 20 años de carrera, Dino un libro sobre cómo ve el mundo a través de los ojos de la lucha libre profesional y por ello DDT hizo una función de lanzamiento.

► «Danshoku Dino 20th Anniversary Book Publication Commemoration»

Todo el evento fue producido por Dino, quien organizó los encuentros de una forma cómica. E choque de tercias, Kazusada Higuchi y Yuki Ishida lucharon en mawashi y usando técnicas de sumo. Thanomsak Toba no se unió, prefiriendo apegarse al kickboxing que conoce. El partido fue interrumpido brevemente por el anuncio de que uno de los amigos de Jun Akiyama estaba aquí para celebrar su 30 aniversario. Antonio Honda entró al ring en pañales y Toru Owashi le puso una máscara casera de Ultimo Dragon en la cabeza. Mientras tanto, a DJ Nira le tomó varios intentos lograr un exitoso movimiento de doble equipo con Akiyama. Cuando finalmente funcionó, Tetsuya Endo tomó el relevo y consiguió la victoria para su equipo.

En la semifinal, Dino organizó que sus dos compañeros de Pheromones se enfrentaran entre sí. Todas las técnicas lascivas que rodean a Pheromones salieron en este partido. Yuki Iino hizo sus poses sexys mientras Yumehito Imanari intentaba hacerse cargo de una de las cámaras de Samurai TV para filmarlo. Iino fue más certero en sus ataques y terminó llevándose la victoria.

En la lucha estelar, Danshoku Dino eligió como rival a uno de sus amigos más cercanos en el negocio, Muscle Sakai. Ya en las acciones del combate, Sakai se centró en usar el Headlock. según leyó en un libro. Hisaya Imabayashi entró al ring y rompió la sumisión de Sakai y luego golpeó a Dino. En la pantalla gigante, apareció la imagen de Haku, un pequeño perro blanco rescatado que Dino adoptó en septiembre y al que ama incondicionalmente. Como inspirado por la imagen de Haku, Dino pateó a Sakai, entonce Haku ingresó al ring y mordió a Sakai en la entrepierna y luego se lanzó sobre Dino. El réferi Matsui aplicó la cuenta de tres y Haku fue el ganador.

Los resultados completos son:

DDT «DANSHOKU DINO 20TH ANNIVERSARY BOOK PUBLICATION CELEBRATION (PLANNED)», 21.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 537 Espectadores

0. Loser Purchase Death Match – Handicap Match: Akito, Toru Owashi, Kazuki Hirata, Antonio Honda y Hiroshi Yamato vencieron a Sanshiro Takagi (5:43) con un One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle de Hirata.

1. Calling DDT Players With Few Career Years Young Drama: Anarko Montaña y Hideki Okatani derrotaron a Takeshi Masada y Kazuma Sumi (9:27) con un Shooting Punk Press de Montaña sobre Sumi.

2. Untitled Staggered Entry Rumble: Saki Akai venció a Makoto Oishi y Yusuke Okada lanzándolos por encima de la tercera cuerda (9:33). Orden de eliminación: Yukio Sakaguchi y Yasu Urano (6:41), HARASHIMA (7:32), Kouju «Shining Ball» Takeda (7:42), Yuya Koroku (8:09), Makoto Oishi y Yusuke Okada (9:33).

3. Living in the Present: Chris Brookes, Masahiro Takanashi y Ken Ohka derrotaron a Yuki Ueno, MAO y Toi Kojima (12:20) con un HOD de Takanashi sobre MAO.

4. Novelty: Naruki Doi venció a Shunma Katsumata (11:48) con la Bakatare Sliding Kick.

5. DDT Tradition: Tetsuya Endo, Jun Akiyama y DJ Nira derrotaron a Kazusada Higuchi, Yuki Ishida y Tanomusaku Toba (11:12) con la Swinging Torture Rack Bomb de Endo sobre Ishida.

6. Selfish for the 2nd time in 20 Years, A Singles Match that only Danshoku Dino wants to see: Yuki «Sexy» Iino venció a Yumehito «Fantastic» Imanari (16:43) con la Badonkadonk.

7. Selfish for the 1st time in 20 Years, Danshoku Dino Complacency Match: Haku (Pet Dog) derrotó a Danshoku Dino y Muscle Sakai (16:08) por Double Pinfall.