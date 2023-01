Las peleas que Michael Bisping quiere ver en 2023

Michael Bisping tiene cuatro peleas que le encantaría que sucedieran en 2023 – incluyendo una en el boxeo.

El ex campeón de peso medio de la UFC y actual comentarista cree que varias peleas de la UFC se nos escaparon en 2022 y espera que finalmente se hagan realidad en 2023.

El combate de boxeo que le gustaría ver es el de Tyson Fury contra el también invicto campeón de los pesos pesados Oleksandr Usyk. Pero los combates de la UFC que figuran en su lista incluyen a algunas de las mayores estrellas del deporte. Echa un vistazo a la lista de Bisping.

Francis Ngannou contra Jon Jones: «Sabemos del poder de nocaut. (Ngannou) está mejorando todo el tiempo. Está aprendiendo a replegarse. Venció a Stipe Miocic, el mejor peso pesado de todos los tiempos, y la última vez que lo vimos, venció a Ciryl Gane. Mostró evolución. Mostró algunas nuevas arrugas. Mostró algunos derribos. Pero, ¿cómo lo haría contra Jon Jones? Esa es la gran pelea que todo el mundo tiene que ver, y absolutamente tiene que suceder en 2023 «.

Khamzat Chimaev vs. Colby Covington: «Khamzat está diciendo que no puede conseguir una pelea. Colby Covington actualmente no tiene una pelea. Hay mucho en juego para ambos hombres en esta pelea «.

Conor McGregor vs. Jorge Masvidal: «Quiero ver (a McGregor) contra alguien que vaya a dar una pelea emocionante. No quiero ver a alguien que intente luchar con él. Y no estoy diciendo que Conor no podría vencer a esos tipos, pero probablemente va a pelear en 170»

«Quiero verlo en una pelea divertida. Quiero verle contra alguien que se enfrente cara a cara. Eso es lo que Masvidal hará. Masvidal mano a mano, de pie en los pies, es tan juego como vienen. Es rápido, veloz, técnico y desagradable. ¿Te imaginas la basura hablar antes de ella? Bonanza de pago por evento».