Raw: Solo Sikoa venció a Elias en una Street Fight

En la segunda lucha del primer Raw del año 2023, vimos a Solo Sikoa enfrentarse a Elias en una Street Fight muy especial, denominada Music City, en relación a que Raw estaba en Nashville, Tennessee, la ciudad de la música.

Elias estaba tocando una canción y fue interrumpido por Solo Sikoa, dando paso inmediato a las acciones. El ring y la plataforma de entrada al ring estaba rodeado de elementos ligados a la música, como un gran piano de cola, una pandereta, un teclado, un amplificador, una batería y varias guitarras.

Los primeros minutos fueron una guerra de toma y dame, hasta que Elias golpeó a Sikoa con un cencerro y lo empujó contra el poste del esquinero para que se lastimara.

Luego, Elias utilizó una guitarra, pero Sikoa lo esquivó y la rompió fue contra el poste del esquinero. Sikoa fue arrojado luego contra una batería. Elias tomó los platillos y le sacó música en la cabeza de Sikoa, así que este cayó cerca al área del cronometrador en ringside antes de irnos ac omerciales.

HARDY gets in on the action on #WWERaw!@HardyMusic just blasted @WWESoloSikoa with a guitar and, well … take a look! 😓 pic.twitter.com/QgJLMALIMt

— WWE (@WWE) January 3, 2023