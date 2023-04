Raven explica cuál es su estado de salud actual

En marzo, Raven se sometió a una cirugía. ¿Cómo se encuentra actualmente? El todavía luchador independiente lo cuenta en una reciente entrevista con PWMania. Ello después de haber tenido hace menos de dos semanas su combate más reciente; luchó en una batalla de 40 hombres en MLW Battle Riot V.

> El estado de salud de Raven

“Mi salud está bien. Honestamente, el problema, en su entrevista, Tommy [Dreamer, que dijo que Raven no estaba bien] vive trabajando. Y en su mente, Raven y Dreamer realmente fueron juntos al campamento de verano y pelearon por Beulah. Y estaba triunfando porque se casó con ella, supongo. Creo que lo que quiso decir es que no puedo luchar, porque me acaban de reemplazar las rodillas y me van a reemplazar el hombro este año, así que no puedo luchar ahora. Y sería al menos un año de recuperación para mi reemplazo de hombro y luego agregó la parte del trabajo, donde dice, ya sabes, no sé si le di un, ya sabes, silletazo que quizá le causó daño así que es medio real medio ficticio. Pero yo recibí un golpe con la silla que me causó daño cerebral.

“Obviamente, creo que a todos los luchadores les pasa pos los golpes en la cabeza y las drogas que tomamos. Pero, sabes, hacer que parezca que tengo daño cerebral, como un daño cerebral excesivo que afecta mi vida, eso no es verdad. Y obviamente, puedes ver que tengo la mente clara. Y comenzó a hablar sobre los boxeadores y cómo los boxeadores, ya sabes, cuando comienzan, él no puede ver videos de boxeo, porque comienzan hablando claro pero luego empiezan a arrastrar las palabras al final de su carrera profesional. Y de alguna manera todo eso se mezcló, y parecía que eso era lo que me estaba pasando. Y sé que él no lo dijo de esa manera. Solo estaba tratando de capitalizar, ya sabes, en la historia, la historia que está contando para Impact, donde está, tratando de abandonar el hardcore hasta cierto punto o algo así. No estoy seguro exactamente. Pero iba a hacer que lo refutara, lo refutara, ya sabes, y simplemente se retractara. Pero luego pensé que no podría explicarlo tan claramente porque no conoce mi vida, como yo conozco mi vida. ¿Sabes lo que quiero decir?

“Sí, estoy bien de salud. Solo estoy sufriendo lesiones de mi carrera. Ya sabes, el reemplazo de hombro que probablemente necesité durante 10 o 15 años. No he tenido muchas lesiones importantes. Pero he tenido un par, me hernié tres discos en la espalda baja. Me reemplazaron el hombro izquierdo en 2013 y fue tan doloroso que dije que eso era todo, que no iba a reemplazar el derecho; pensé que no lo iba a hacer hasta que fuera absolutamente necesario y ahora lo es, absolutamente. Luego me reemplazaron dos rodillas el año pasado. Y entonces debería ser un joven perfectamente saludable o un joven viejo. Todavía me siento como si tuviera 28 años por dentro. Tengo 58 años pero me siento de 28 y probablemente tenga los órganos de una persona de 78 años”.

¿Qué opinas de Raven?