Mucho debe CM Punk a Raven. Además de tomar prestados varios elementos para su personaje, Punk fue impulsado de gran manera por Raven dentro de TNA y ROH, ejerciendo cual padrino.

Ayer, mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha se hizo eco de unas interesantes declaraciones de Raven bajo reciente entrevista con Fightful, recordando su etapa junto a CM Punk en la hoy Impact Wrestling.

«[…] ¿Sabes lo gracioso? En ese momento, Punk pensó que era el mejor trabajador del mundo y no lo era . Pero luego se convirtió tremendamente en el mejor trabajador del negocio . No veo los programas , pero he visto suficientes cosas en fiestas de cuando Punk estaba en WWE , vi algo y era el mejor trabajador en el negocio .

Interesantes palabras porque además, Raven dijo estar completamente desconectado de la lucha libre actual. Algo que corroboró bajo nueva entrevista, esta vez con Wrestling Inc., explicando el porqué.

«Fue hace tiempo, a comienzos de los 2000, cuando [en WWE] hicieron la historia de The Alliance y no usaron a nadie y enterraron a todo el mundo. Perdí interés y dejé de ver lucha libre y nunca volví a retomarla. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay muchas otras cosas en televisión que quería ver y libros que quería leer. Simplemente no tenía tiempo. Y ya he visto y he hecho todo lo que puede hacerse en la lucha libre, casi todo. También hice de productor asociado en Monday Night Raw cuando era Johnny Polo. Así que trabajé en las Titan Towers. He estado allí, lo he hecho todo, lo he visto. Aparte, soy una persona completista, por lo que si veo un show tengo que ver todos los shows […] Simplemente no tengo el tiempo ni la inclinación. Tengo demasiados intereses».