Dalton Castle valora su aún breve aventura en AEW

Dalton Castle está comenzando su aventura en AEW, así como continuándola en ROH, donde, antes de Tony Khan, fue Campeón Mundial. Está por ver lo que logra en este nuevo capítulo de su carrera, en ambos sentidos, pero antes nos detenemos en el reciente análisis que el luchador hizo mientras hablaba en AEW Unrestricted.

> Dalton Castle en AEW

“Creo que recibí la llamada con dos días de anticipación. Estaba emocionado. No estaba nervioso. Estaba más nervioso por ‘ingresar a una nueva escuela’, y luego, una vez que llegué allí, fue: ‘Oh, ya conozco a todas estas personas. Estos son todos mis amigos. Los conozco desde hace una década’. Sabía que tendría más ojos encima, pero no lo temía porque siempre he confiado en mí mismo. Sé que soy bueno. Sé que soy realmente bueno en esto. Solo tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo.

“La entrada y todo es siempre un riesgo. El hecho de que a alguien le guste lo que haces en el ring no significa necesariamente que te permitan hacer todo lo que has estado haciendo antes. Con Tony (Khan ), ese no era el caso en absoluto. Él me quería. Hicimos Supercard of Honor y cuando llegué a la parte de atrás y hablé con él, me dijo: ‘Oye, tenemos que recuperar a The Boys’. ‘Sí, eso tiene todo el sentido del mundo’. Hicimos Battle of the Belts y el equipo de producción fue muy paciente para ensayar todo y asegurarse de que las tomas de la cámara fueran correctas. Eso me calmó y me tranquilizó. Tener a Brent y Brandon a mi lado fue como andar en bicicleta. Fue un nivel de comodidad como el que recordaba. Confío en estos dos más de lo que confío en nadie.

“Llegar a hacer eso en el gran escenario de AEW me estaba preparando para un éxito realmente fácil. Una vez que salió bien, recuerdo tener un par de semanas de viaje por el programa. Podría haber sido Toronto, me dijeron: ‘Vas a hacer un segmento con (Chris) Jericho’. Esas fueron palabras que no pensé que escucharía en mi carrera de lucha libre. Estaba tan emocionado de hacerlo. La noche siguiente, saldría en un programa en el que realmente no estoy y nadie en la audiencia de AEW debería saber quien soy, y voy a ir a un programa canadiense contra su héroe canadiense. En el momento en que salí, fue: ‘¿Cómo va a ir esto?’. La multitud fue tan acogedora y ruidosa. Corearon mi nombre. ‘Está bien, me siento cómodo, esto va a ir genial’. Luego tuve cuatro días para enloquecer hasta que tuviéramos el show en Cincinnati”.

