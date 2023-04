Prince Nana: “Swerve Strickland será un problema”

Mogul Affiliates y The Embassy se unieron recientemente en AEW para castigar a Darby Allin. Todavía no se sabe cómo van a funcionar ambas facciones juntas si es que realmente van a hacerlo pero recientemente Prince Nana estuvo alabando a Swerve Strickland y comentando la posibilidad de sumar más miembros a la alianza mientras hablaba con Renee Paquette en The Sessions.

A statement has just been made by @swerveconfident and @briancagegmsi – it looks like #MogulAffiliates and #TheEmbassy have merged forces, laying waste to @DarbyAllin here on #AEWRampage LIVE on TNT! pic.twitter.com/RflzHyYH4g — All Elite Wrestling (@AEW) April 8, 2023

> Prince Nana alaba a Swerve Strickland

“En el otro lado de las cosas, con Swerve Strickland tranquilo, sereno y calmado. Déjame decirte algo, conozco a Swerve Strickland de toda su carrera. Verlo decir desde el primer día: ‘Hola, ¿cómo estás? Un gusto conocerte’ hasta hoy es increíble. Estoy muy orgulloso de él. Va a ser un problema. Va a ser un problema en la industria de la lucha libre. Danos seis meses más de lo que hemos planeado y lo que vamos a hacer juntos… y los afiliados que vamos a traer…

“En este momento, todo está saliendo bien. No es como si estuviera sentado allí pensando: ‘Tengo que acercarme a Swerve porque está trabajando con Rick Ross’. Es bueno conocer a Rick Ross y a este rapero y a ese rapero, pero todos estamos tratando de alimentar a nuestras familias. Por eso estamos aquí. Rick Ross se presenta a AEW porque ama estas cosas y se da cuenta y reconoce quién es Tony Kahn, quién es Swerve, de qué se trata The Embassy y quiere participar. Es por eso que me enamoré de Swerve. Aprendió el oficio en los últimos 15 años, lo hizo a un nivel en el que ahora es él quien pone over a los demás. Sin ser demasiado ruidoso, haciendo combates fenomenales. Algunos combates fueron geniales, otros no. Aprendió, tiene hijos.

“Con todo lo que aprendió y las conexiones que hizo, y con las cosas que aprendí y las conexiones que hice y la gente con la que he trabajado en la música y la lucha libre, juntos, va a ser una locura. Ya, la gente fuera de la industria se ve como: ‘Queremos ser parte de esto. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo?’. Swerve y yo estamos en un nivel diferente de nuestra relación. Nuestra relación antes era genial, pero ahora es mucho mejor porque en el fondo, tal vez no lo sabía, tal vez quería trabajar con Swerve, y probablemente él no. Lo sé, él quería trabajar con The Embassy y conmigo. Es una combinación caída del cielo. Lo siento por los Pilares. Es hora de que tomemos lo que es nuestro.

“No estamos buscando ningún holgazán. Tienes que estar listo para hacer esto. Estamos en la cima de lo que llamamos preparación. Estamos listos para salir y estamos listos para mover el dial y cambiar el resultado de lo que la gente espera que sea. Lo sentirás. Lo verás en las promos y el trabajo en el ring. Estamos cansados ​​de seguir la corriente. Hacemos esto, somos personas peligrosas. No tomes esto como una broma ni lo tomes a la ligera. Vamos a trabajar duro en el ring, trabajar duro atrás, con la gente, politiqueando, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que todos en nuestra alianza son felices y nuestras familias están alimentadas y podemos irnos a casa con una sonrisa en la cara“.

¿Qué te parece la alianza Mogul Affiliates-The Embassy?