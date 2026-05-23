Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 29 de mayo 2026

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Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky, y entre otras cosas vimos a Tiffany Stratton retener el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 22 de mayo vimos:

  1. Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura (** 1/2)
  2. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Lash Legend (** 1/2)
  3. Trick Williams venció a Carmelo Hayes (***)
  4. Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (** 1/2)
  5.  Solo Sikoa venció a Damian Priest (** 1/2)
  6. Cody Rhodes venció a Sami Zayn (***)

► Cartelera WWE SmackDown 29 de mayo 2026

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El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 29 de mayo 2026 en la Olimpic Arena en Badalona, España, (anteriormente llamado Palau Olímpic de Badalona y Palau Municipal d’Esports de Badalona),coliseo con capacidad para 12,500 aficionados.

  • Axiom vs. The Miz
Información del Evento
Fecha Viernes 29 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión USA Network
Sede Olimpic Arena Badalona, España
Capacidad 12,500 espectadores

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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