Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 29 de mayo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky, y entre otras cosas vimos a Tiffany Stratton retener el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.
► En el episodio de WWE SmackDown del 22 de mayo vimos:
- Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Lash Legend (** 1/2)
- Trick Williams venció a Carmelo Hayes (***)
- Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (** 1/2)
- Solo Sikoa venció a Damian Priest (** 1/2)
- Cody Rhodes venció a Sami Zayn (***)
- SmackDown: Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura y Damian Priest lo salvó
- SmackDown: Tiffany Stratton venció a Lash Legend y retuvo el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE
- SmackDown: Trick Williams venció a Carmelo Hayes con ayuda de Ricky Saints
- SmackDown: Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fatal Influence
- SmackDown: Solo Sikoa venció a Damian Priest y Royce Keys lo salvó de paliza
- SmackDown: Cody Rhodes venció a Sami Zayn, pero Gunther lo atacó
► Cartelera WWE SmackDown 29 de mayo 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 29 de mayo 2026 en la Olimpic Arena en Badalona, España, (anteriormente llamado Palau Olímpic de Badalona y Palau Municipal d’Esports de Badalona),coliseo con capacidad para 12,500 aficionados.
- Axiom vs. The Miz
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 29 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|Olimpic Arena Badalona, España
|Capacidad
|12,500 espectadores