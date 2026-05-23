Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 29 de mayo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky, y entre otras cosas vimos a Tiffany Stratton retener el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 22 de mayo vimos:

Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Lash Legend (** 1/2) Trick Williams venció a Carmelo Hayes (***) Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (** 1/2) Solo Sikoa venció a Damian Priest (** 1/2) Cody Rhodes venció a Sami Zayn (***)

► Cartelera WWE SmackDown 29 de mayo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 29 de mayo 2026 en la Olimpic Arena en Badalona, España, (anteriormente llamado Palau Olímpic de Badalona y Palau Municipal d’Esports de Badalona),coliseo con capacidad para 12,500 aficionados.

Axiom vs. The Miz