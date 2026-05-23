WWE presenta este sábado 23 de mayo de 2026 el evento Saturday Night’s Main Event XLI, a realizarse en el Allen County War Memorial Coliseum en Fort Wayne, Indiana.
► En el episodio de WWE Saturday Night’s Main Event XLIII vimos:
- Cody Rhodes vs. Jacob Fatu: sin ganador (*)
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky retuvieron ante Roxanne Perez y Liv Morgan (*** 1/2)
- AJ Styles venció a Shinsuke Nakamura (****)
- Sami Zayn venció a Trick Williams, Damian Priest y Randy Orton (****)
► Cartelera WWE Saturday Night’s Main Event XLIV
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta vs. Ethan Page
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Vision (Logan Paul y Austin Theory) (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford).
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Paige y Brie Bella (c) vs. The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend).
- Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Jade Cargill, Michin y B-Fab.
- Becky Lynch vs. Sol Ruca.
► ¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLIV en vivo?
Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Allen County War Memorial Coliseum Fort Wayne, Indiana.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|YouTube — WWE
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|YouTube — WWE
|Panamá
|19:00
|YouTube — WWE
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|YouTube — WWE
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|YouTube — WWE
|Chile (Santiago)
|20:00
|YouTube — WWE
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|YouTube — WWE
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|YouTube — WWE
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00 ET
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00 ET
|Peacock
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00 CT
|Peacock
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00 MT
|Peacock
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00 PT
|Peacock
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|Netflix
|Islas Canarias
|01:00 (domingo)
|Netflix
|India — Nueva Delhi
|05:30 (domingo)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas — Manila
|08:00 (domingo)
|YouTube — WWE
|Japón — Tokio
|09:00 (domingo)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 (domingo)
|Netflix / Binge
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (domingo)
|Netflix
Horario oficial anunciado por WWE: 8 PM ET / 5 PM PT.
En Estados Unidos se transmite exclusivamente por Peacock; internacionalmente mediante Netflix y plataformas asociadas según territorio.