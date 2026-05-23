Saturday Night's Main Event XLIV: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Dónde ver WWE Saturday Night's Main Event XLIV | Penta vs. Ethan Page

WWE presenta este sábado 23 de mayo de 2026 el evento Saturday Night’s Main Event XLI, a realizarse en el  Allen County War Memorial Coliseum en Fort Wayne, Indiana.

► En el episodio de WWE Saturday Night’s Main Event XLIII vimos:

  1. Cody Rhodes vs. Jacob Fatu: sin ganador (*)
  2. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky retuvieron ante Roxanne Perez y Liv Morgan (*** 1/2)
  3. AJ Styles venció a Shinsuke Nakamura (****)
  4. Sami Zayn venció a Trick Williams, Damian Priest y Randy Orton (****)

► Cartelera WWE Saturday Night’s Main Event XLIV

Cobertura y resultados WWE Saturday Night’s Main Event XLIV | Penta vs. Ethan Page
WWE Saturday Night’s Main Event XLIV.

► ¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLIV en vivo?

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede:  Allen County War Memorial Coliseum Fort Wayne, Indiana.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 YouTube — WWE
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 YouTube — WWE
Panamá 19:00 YouTube — WWE
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 YouTube — WWE
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 YouTube — WWE
Chile (Santiago) 20:00 YouTube — WWE
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 YouTube — WWE
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 YouTube — WWE
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 ET Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 ET Peacock
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 CT Peacock
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 MT Peacock
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 PT Peacock
Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) Netflix
Islas Canarias 01:00 (domingo) Netflix
India — Nueva Delhi 05:30 (domingo) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas — Manila 08:00 (domingo) YouTube — WWE
Japón — Tokio 09:00 (domingo) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 10:00 (domingo) Netflix / Binge
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (domingo) Netflix

Horario oficial anunciado por WWE: 8 PM ET / 5 PM PT.
En Estados Unidos se transmite exclusivamente por Peacock; internacionalmente mediante Netflix y plataformas asociadas según territorio.

