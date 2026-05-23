Este sábado 23 de mayo, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- La Parka y Mr. Iguana vencieron a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) vs. Nueva Generación Dinamita (Forastero y Sansón) vs. Tokyo Bad Boys (Nobu y Takuma) (***)
- Galeno venció a Chris Carter y Drago (**)
- Julius y Brutus Creed vencieron a El Fiscal y Aerostar (** 1/2)
► Cartelera AAA en FOX 23 de mayo de 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Rey Fénix.
- Julius Creed y Brutus Creed vs. Rayo Americano y Bravo Americano.
- La licenciada Marisela Peña decide quién se queda con el puesto de Gerente General de AAA.
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|21:00
|FOX Tubi
|Centroamérica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile
|23:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|03:00 (17 may.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|04:00 (17 may.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|03:00 (17 may.)
|YouTube / Facebook
|India
|07:30 (17 may.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas
|10:00 (17 may.)
|YouTube / Facebook
|Japón
|11:00 (17 may.)
|YouTube / Facebook
|Australia
|13:00 (17 may.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda
|15:00 (17 may.)
|YouTube / Facebook