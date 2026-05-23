LUCHA LIBRE AAA 23 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 23 de mayo, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. La Parka y Mr. Iguana vencieron a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) vs. Nueva Generación Dinamita (Forastero y Sansón) vs. Tokyo Bad Boys (Nobu y Takuma) (***)
  2. Galeno venció a Chris Carter y Drago (**)
  3. Julius y Brutus Creed vencieron a El Fiscal y Aerostar (** 1/2)

► Cartelera AAA en FOX 23 de mayo de 2026

  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Rey Fénix.
  • Julius Creed y Brutus Creed vs. Rayo Americano y Bravo Americano.
  • La licenciada Marisela Peña decide quién se queda con el puesto de Gerente General de AAA.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 21:00 FOX Tubi
Centroamérica 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile 23:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 03:00 (17 may.) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 04:00 (17 may.) YouTube / Facebook
Islas Canarias 03:00 (17 may.) YouTube / Facebook
India 07:30 (17 may.) YouTube / Facebook
Filipinas 10:00 (17 may.) YouTube / Facebook
Japón 11:00 (17 may.) YouTube / Facebook
Australia 13:00 (17 may.) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda 15:00 (17 may.) YouTube / Facebook

