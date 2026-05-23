Rating AEW Dynamite 20 mayo 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 20 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca que Darby Allin retuvo el Campeonato Mundial AEW.

Ricochet, Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Chris Jericho (*****) Mark Briscoe venció a Tommaso Ciampa (*****) CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly: empate (****) Athena, Thekla, Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter, Alex Windsor, Thunder Rosa y Mina Shirakawa (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****) Will Ospreay venció a Katsuyori Shibata (****) Rush venció a TJ Crawford (** 1/2) FIVE MINUTE ELIMINATOR CHALLENGE MATCH: Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Kayla López y Elle Valentine (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Orange Cassidy y Roderick Strong (**** 1/2)

► Audiencia AEW Dynamite 20 de mayo 2026

El programa promedió 513.000 espectadores, lo cual está por encima con relación a los 585.000 de la semana anterior.

El programa de esta semana destacó por ser un especial de tres horas que incluyó Dynamite y Collision.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,09, por debajo respecto a la calificación de 0,10 del programa de la semana pasada.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

En lo que respecta a comparaciones específicas, las dos primeras horas del programa de tres horas de la semana pasada, que se denominó Dynamite, atrajeron a 613.000 espectadores y obtuvieron un rating de 0,11.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 21 de mayo de 2025 el programa atrajo 575.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 22 de mayo de 2024, Dynamite, atrajo a 713.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,24.

El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.