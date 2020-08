¿Por qué WWE cambió la música de entrada de Keith Lee?

Keith Lee, quien hasta hace poco fue Campeón NXT y Campeón Norteamericano NXT, hizo su debut este lunes en Raw, y para los fanáticos dejó un sabor agridulce. Si bien no fue puesto a luchar contra talentos de desarrollo y sin relevancia, sino que encaró nada más y nada menos que a Randy Orton, con quien inclusive se enfrentará en Payback este domingo, la otra cara de la moneda es la ola de críticas que surgieron a raíz de su tema de entrada y su atuendo luchístico.

Si bien estos puntos negativos opacaron la decente promo y el desempeño que tuvo el Limitless en el ring en Raw, parece que existe una explicación detrás de los criticados cambios que sufrió la carismática Superestrella proveniente de NXT.

De acuerdo a lo informado por Fightful Select, el nuevo tema de la WWE de Keith Lee fue el resultado de que WWE instó al talento a deshacerse de sus temas de CFO$.

A los fanáticos no les gustó el nuevo -y genérico- tema de Keith Lee, cuando el propio luchador cantaba su tema anterior, el cual fue compuesto por CFO$. Sin embargo, WWE tomó distancia de dicha banda musical y esta se separó recientemente como consecuencia de la disputa entre la compañía de Vince McMahon y Arcade Songs, editores de CFO$. Al parecer, WWE estaba dispuesto a reconocer las regalías que la banda musical solicitaba, pero fue Arcade Songs quien eventualmente rechazó el trato.

"Se informa que el ex grupo de música de la WWE ya no trabaja con la compañía y firmó un trato terrible con su editor, ya que este editor obtiene la mitad de las regalías".

WWE no tiene el mismo trato con Jim Johnston, razón por la cual muchas de esas canciones se cambiaron en los últimos años. Sin embargo, todavía podemos escuchar parte del trabajo de CFO$ en las músicas de entrada de Sasha Banks y Dominik Dijakovic.

Algunas Superestrellas “odiaban la música” que WWE les presentaba como reemplazos de las que les tenían originalmente y no aceptaron el cambio; no obstante, Keith Lee aparentemente estuvo de acuerdo con los cambios que experimentó y así lo hizo saber en su cuenta de Twitter, donde indicó al Universo WWE que se encargará de esos asuntos luego.

Leave it be. I'll sort it out later.

Leave it be and have some patience. Take a deep breath. It's going to be okay. I promise. Let ME handle that stuff. https://t.co/85jUeFT9AP

— Anoma Lee (@RealKeithLee) August 26, 2020