Resultados IMPACT! Wrestling (25/08/2020) - Emergence, día 2

Siguiendo con la buena dinámica de episodios televisivos especiales realizados por Impact Wrestling en los últimos meses, la primera parte de Emergence hace una semana dejó un gran sabor de boca a los seguidores de la otrora TNA gracias a la combinación de entretenimiento y calidad técnica del menú presentado y a su moderada duración.

Y si bien la de ayer no fue tan redonda, el Iron Man de 30 minutos entre Deonna Purrazzo y Jordynne Grace quedó como el más brillante de las dos noches de Emergence, y diría que el mejor combate de la historia de la división Knockout.

No obstante, programado bajo la coyuntura actual, al amparo de unos Sky Studios de Nashville carentes de público, lo que me impide situarlo dentro de las recomendaciones de 2020. Una verdadera pena, porque el trabajo de Purrazzo y Grace merece enmarcarse.

► Resultados Impact Wrestling: la división Knockout hace historia

1 - Eddie Edwards (c) derrotó a RVD para retener el Campeonato Mundial Impact

Van Dam tuvo una muy destacada actuación, y a pesar de las intervenciones de Katie Forbes, conjugó un entretenido encuentro junto a Edwards, que en última instancia evitó un Five Star Frog Splash y aplicó su Boston Knee Party para la cuenta de tres. Tras la conclusión, el villanísimo Eric Young hizo acto de presencia.

2 - Crazzy Steve venció a Johnny Swinger en un combate a ciegas

Primer lastre de parte de Wrestle House, detonado por... en fin, poco importa. Gracias a dios o a Scott D'Amore, duró poco.

Rhino realiza una promo en la que reclama a Heath para que sea su compañero contra Reno Scum.

Y hablando de Scott D'Amore, este fue quien salió peor parado de la trifulca protagonizada a continuación por Eddie Edwards y Eric Young. La semana que viene podrán dirimir sus diferencias sobre el ring.

.@TheEricYoung will face @TheEddieEdwards for the IMPACT World Championship NEXT WEEK but that didn't stop him from causing CHAOS this week. #Emergence #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/v911he8kep — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 26, 2020

Sami Callihan declara querer enfrentarse a RVD por lo que este le hizo semanas atrás.

Anuncios

Nueva promo de ECIII, ahora invitando a Moose a destruir con él el Campeonato Mundial de Peso Completo TNA. El personaje de Carter empieza a perderse en su propia idiosincrasia.

"Destroying this title is the only way I'll be free."



The destruction of the TNA World Heavyweight Championship is the only way @therealec3 can leave the past behind. #Emergence pic.twitter.com/b8bjNgt3hO — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 26, 2020

3 - Brian Myers batió a Willie Mack

El ex-Campeón de la División X vuelve a salir derrotado, en un bajón de su estatus muy evidente desde que perdió dicho cetro en Slammiversary XVIII.

4 - Larry D tumbó a John E. Bravo

Otra ración de Wrestle House, esta vez con declaración de amor incluida.

5 - Deonna Purrazzo (c) venció a Jordynne Grace en un Iron Man de 30 minutos para retener el Campeonato Knockouts

Anuncios

Muy disputado choque, en el que Grace se adelantó en el marcador cuando apenas restaban cinco minutos para el final mediante un Sleeper. Y pudo haber recuperado el oro, de no ser por un golpe que dejó al árbitro grogui e incapaz de hacer la cuenta de tres tras su Grace Driver. Situación que Purrazzo aprovechó para endosarle un cinturonazo, poniendo el 1-1 en el marcador. Finalmente, "The Virtuosa", de nuevo muy aguda, aplicó un Fujiwara Armbar transicionado hacia su Venus de Milo sobre el brazo tocado de Grace. Esta no pudo resistir y se rindió a los 29 minutos y 56 segundos de contienda. Otra revancha, por favor.

_____________________________

Y la acción no se detiene, pues el domingo tendremos la cobertura en vivo de Payback, el próximo PPV de WWE.