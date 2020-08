Este sería el posible cartel para Payback 2020

WWE celebró SummerSlam hace un par días, pero no hay mucho tiempo para relajarse, ya que e cinco días tendremos otro PPV, Payback 2020. Dado que en las semanas previsas se enfocaron solo en el cartel del evento más grande del verano, no tuvieron mucho tiempo para programar encuentro alguno para el 30 de agosto, pero se perfila como un evento sólido sin mucho desarrollo.

Y lo que hasta la mañana de este lunes sólo había un encuentro programado, al finalizar Monday Night Raw, esa cantidad se incrementó a cuatro encuentros. Así, el cartel momentáneo para este domingo luce de la siguiente forma:

CAMPEONATO UNIVERSAL

Bray Wyatt (c) vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE

Sasha Banks y Bayley (c) vs. Shayna Baszler y Nia Jax

Randy Orton vs. Keith Lee

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. Bobby Lashley

► Posibles añadidos al cartel de Payback 2020

Evidentemente, creemos que se añadirán más encuentros para Payback, y la mayoría seguramente vendrán de SmackDown, cuyo programa todavía tiene que emitirse este viernes. Inclusive, WWE también ha sentado las bases para estos posibles combates en las semanas previas, los cuales no tuvieron cabida en SummerSlam.

Jeff Hardy acaba de ganar el Campeonato Intercontinental que estaba en manos de AJ Styles, por lo que es muy probable que haya una revancha entre ambos. Asimismo, existen informes que indican de que Matt Riddle y King Corbin tendrán su combate en Payback, lo cual significaría que tanto Riddle como Keith Lee debuten en un PPV de WWE como miembros del elenco principal en la misma noche. También se espera que Big E continúe su rivalidad contra Sheamus, luego de que el encuentro culminó abruptamente el viernes pasado en SmackDown.

Por el lado de la marca roja, a pesar de que ya no hay más tiempo para desarrollo alguno, no se descarta de que Kevin Owens se enfrente a Aleister Black, luego de que este último consumara su cambio a rudo aplicándole un Black Mass al canadiense.

Así, en función de las rivalidades que hemos visto, podrían incorporarse al cartel de este domingo los siguientes encuentros:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE

Jeff Hardy (c) vs. AJ Styles

Matt Riddle vs. King Corbin

Big E vs. Sheamus

Kevin Owens vs. Aleister Black

