Los seguidores critican el debut de Keith Lee en WWE RAW

Algunas metáforas lucen un tanto fuera de lugar en base al contexto. Y quizás esa que habla de un "virus" presente dentro del elenco principal por el que muchos talentos que llegan de NXT acaban infectados ahora mismo parezca un tanto inoportuna. Pero no deja de ser una realidad muy palpable cada cierto tiempo, y ayer quizás tuvimos un primer indicio en la figura de Keith Lee.

El "Limitless", partiendo del hecho de que este paso a los grandes focos ha supuesto un coitus interruptus de su gran momento dentro de NXT, menos de mes y medio después de coronarse máximo monarca de la marca dorada, fue promocionado a lo grande. De hecho, como el mayor gancho de cara a que los espectadores no se perdieran el episodio de la pasada noche de WWE RAW, con anuncio dentro de la emisión de SummerSlam 2020.

Vince McMahon sabe del potencial de Lee para convertirse en una Superestrella importante del elenco principal, pues demostró carisma y saber estar dentro del territorio comandado por Triple H, y ya quedó encantado con la actuación del gladiador en Survivor Series 2019.

Si bien las intenciones del "Chairman" resultan positivas (a menos que quiera dispararse a su propio pie), la manera en que presentó ayer a Lee al gran público fue bastante desabrida, pese a la confirmación de un combate contra Randy Orton en Payback 2020.

Y la comunidad luchística de internet se lo hizo saber a Vince y Cía, con cientos de comentarios apuntando al sinsentido del cambio de tema de entrada de Lee, o su nuevo atuendo.

Ok...I'm not a guy who complains about much...I like to let shit play out...but Keith Lee's new music is shit. His new attire is shit. They aren't what made him special but they massively helped. They GOTS ta go. #WWERaw