Ha conquistado el Best of the Super Juniors, la New Japan Cup, el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y protagonizado algunos de los combates más importantes de la historia reciente de NJPW. Pero para Will Ospreay, el mayor momento de su carrera le llegará este domingo.

Como favorito local, el líder de United Empire ejercerá de British Bulldog de SummerSlam 1992 dentro del cartel de AEW All In, aunque sin títulos de por medio. Si Bret Hart fue entonces el «foráneo», esta vez otro canadiense, Chris Jericho, será su rival, con una historia de fondo que realmente sitúa a Ospreay de rudo.

No tendremos un Kenny Omega vs. Will Ospreay III en AEW All In, pero a cambio seguro que Jericho y «The Assassin» ofrecen un buen espectáculo. Y es que a fin de cuentas, se trata del combate soñado por Ospreay, y no todos podrán compartir tal percepción.

► Will Ospreay ya es insoslayable

En las últimas semanas, AEW, a modo de guiño hacia el All In original, está compartiendo imágenes promocionales de All In London con varios de los competidores programados y el eslogan «… Is All In». Y al compartir el que aparece Will Ospreay, este quiso dar cuenta de una curiosa anécdota.

True story.

Cody asked months after the first one “why wasn’t you on All In”



My reply was “you didn’t ask”



Essentially they forgot to message me to be part of their history.



Took long enough but finally part of All In at Wembley Stadium…And I’m not All Elite…I’m Above It https://t.co/yHDD3Adm3h — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) August 22, 2023

«Historia verídica. «Cody [Rhodes] me preguntó meses después del primero ‘¿por qué no estuviste en All In?‘ «Mi respuesta fue ‘no me lo pediste’ «Básicamente, olvidó mandarme un mensaje para ser parte de la historia. «Me ha llevado tiempo pero finalmente soy parte de All In en el Wembley Stadium… Y no soy All Elite… Estoy Por Encima».

Allá por 2018, Ospreay ya había conquistado dos veces el Campeonato de Peso Completo Jr. IWGP y era el luchador más espectacular de todo el elenco de NJPW, empresa que estuvo representada en All In por nombres de relevancia como Kazuchika Okada, Kenny Omega, Kota Ibushi o The Young Bucks.