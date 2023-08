All In: Jericho, despreocupado por Ospreay vs. Omega

En All In, Chris Jericho enfrentará a Will Ospreay, que dio una de las luchas del año con Kenny Omega en Forbidden Door. Pero no le preocupan las expectativas, como explica en su reciente aparición en Casual Conversations with The Wrestling Classic. ¿Qué tiene que temer The Ocho? Nadie espera que de un combate como el que ocurrió en el evento AEWxNJPW pero sigue siendo uno de los mejores de todos los tiempos, capaz de protagonizar un espectáculo memorable, aún más con alguien de la talla del Aerial Assassin.

► Chris Jericho vs. Will Ospreay en All In

«Este combate ya habría ocurrido en el Tokyo Dome de New Japan si no hubiera habido un confinamiento. En 2018, me enfrenté a Kenny. En 2019, fue [Tetsuya] Naito. En 2020, fue [Hiroshi] Tanahashi. En 2021 iba a ser Ospreay o [Minoru Suzuki], y en 2022 iba a ser [el que no enfrenté en 2021]. Quería enfrentarme a Ospreay antes de eso. Así que para mí, es uno de esos combates en los que ¿tendrá alguna vez la oportunidad de volver a suceder? No lo sé, pero debe suceder.

«El hecho de que esté ocurriendo en Wembley, en su país de origen, es genial, pero una vez más, he estado en Inglaterra probablemente más veces de las que él ha luchado en Inglaterra. Quiero decir, parece que he estado allí unas 50 veces en diferentes combates a lo largo de los años. Creo que obviamente él es un chico local, pero también pienso que el nombre de Chris Jericho en el Reino Unido es casi como el de un chico local. Siempre me gusta pensar, ‘¿Jericho será el bueno y Ospreay el malo?’ No importa. Sí, no hay buenos ni malos. Es como ir al Super Bowl o a una final de la Copa del Mundo, la gente anima a quien quiera animar y quiere ver un gran combate. Así es como lo veo. Por lo tanto, para mí, tener la oportunidad de enfrentarme a Will en Wembley en este espectáculo, no puedo pensar en otro combate que prefiera. De verdad que no puedo. Claro, hay otros que son importantes, pero este para mí tiene esa sensación de gran lucha. Es muy único y solo puede ocurrir en All In, en mi opinión.

«Puedes tratar de comparar a Chris Jericho con Kenny Omega, pero no es lo mismo. Somos artistas diferentes. Creo que los tres tenemos cierto mérito de ser tres de los más grandes de todos los tiempos. No estoy tratando de alardear, pero creo que algunas personas podrían pensar así. Cualquiera que sea el estilo, es Jericho y Ospreay. No soy Kenny Omega, y el combate no será como Kenny y Ospreay, porque no puedo ser Kenny. Kenny no podría hacer un combate Jericho-Ospreay porque no es Jericho. Will no podría hacer un combate Jericho-Kenny porque tampoco es uno de nosotros. Por lo tanto, no me preocupo mucho por eso.

«Si lucharan justo antes que nosotros, si fuera como un torneo o algo así, bueno, tal vez sería una historia diferente. Pero en realidad no pienso en eso. Porque luego estaría diciendo, ‘Vaya, tal vez debería ser mejor que el combate Undertaker contra Shawn Michaels’. Son escenarios distintos, y creo que con mi historial y el historial de Will, sabes que será grandioso. Creo que es obvio que será uno de los momentos destacados, uno de los mejores combates de la noche«.