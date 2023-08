Michel Pereira ha decidido subir a peso medio para su próxima pelea después de perder el peso por 3 libras para su anterior pelea en peso welter contra Stephen Thompson en UFC 291, lo que llevó a la pelea fue cancelada.

Así que el luchador de 29 años subirá ahora a las 185 libras para enfrentarse a Marc-Andre Barriault en el UFC Fight Night 227 que se celebrará en Las Vegas el 14 de octubre.

Se trata de un movimiento un tanto sorprendente, dado que Pereira llevaba una racha de cinco victorias consecutivas en el peso welter en los últimos años, derrotando a rivales de la talla de Niko Price, Andre Fialho y, más recientemente, Santiago Ponzinibbio.

Dicho esto, antes de unirse a la UFC, Pereira había luchado varias veces en el peso medio, por lo que este no es exactamente un paso hacia lo desconocido para él.

► El Rival de Michel Pereira

Barriault, de 33 años, no ganó en sus cuatro primeros combates en la UFC, pero desde 2021 se encuentra en mejor forma, con una racha de 5-2 que incluye victorias consecutivas sobre Julian Marquez y Eryk Anders.

Pereira vs. Barriault se une a una tarjeta de UFC Fight Night 227 que también incluirá Viviane Araujo vs. Jennifer Maia y Sodiq Yusuff vs. Edson Barboza.