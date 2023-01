¿Por qué Nikki Cross no ascendió con SAnitY en WWE?

Parece realmente improbable que suceda pero podría ser muy interesante que Triple H recuperara a SAnitY ahora que tiene el control creativo de la WWE, al menos de momento. Y a finales de 2022 Nikki Cross insinuaba una futura reunión de la facción. Ya veremos si acaba sucediendo, ahora nos enfocamos nuevamente en por qué la luchadora no fue ascendida al elenco principal en su momento cuando lo hicieron Eric Young, Alexander Wolfe y Killian Dain. Para muchos fue uno de los motivos de que no funcionaran en SmackDown.

► Alexander Wolfe, Nikki Cross y el ascenso de SAnitY

Pero en aquella época la WWE decidió que NXT necesitaba más que SAnitY a Nikki Cross. Así lo explica Wolfe en su reciente entrevista en Ten Count:

“Cuando nos ascendieron y nos dijeron que era sin Nikki, nos explicaron: ‘Y nosotros [NXT] necesitamos una división femenina fuerte’”.

► Alexander Wolfe trabajando con Vince McMahon

El ahora luchador independiente sí fue ascendido y sí estuvo trabajando con Vince McMahon, acerca de lo cual también habla:

“Con Vince McMahon, tienes que vendérselo para que lo entienda. Si me explicas una idea y no puedo plasmarla en mi mente, en el cine en mi cabeza… si no encaja, no lo entiendo. Y esa fue la cuestión porque él es el jefe y si no lo entiende, hay un alto porcentaje de que no está dispuesto a hacerlo hasta que lo compensa él mismo y luego lo crea en su propia mente”.

En 2021, Dain mencionaba una explicación similar, aunque no la apuntaba como la razón, sino como una posibilidad, y señalaba otra:

“(…) El problema era que no podía haber violencia de hombres a mujeres. Creo que fue una de las conclusiones. Como en NXT, Nikki podía atacar a Adam Cole y desaparecer fuera de la pantalla, podríamos hacer que funcionara, pero es muy difícil que eso suceda en un programa de televisión en vivo, especialmente en esos grandes escenarios como SmackDown. (…) Tal vez pensaron que era más importante tener a Nikki en la división femenil de NXT. Porque no tenían a muchas mujeres con experiencia que estuvieran preparadas para hacerse cargo. Probablemente hubo muchas consideraciones sobre por qué sucedieron esas cosas. Y solo estoy especulando porque en realidad nunca me han respondido”.

¿Os hubiera gustado que SAnitY hubiera tenido más oportunidades en la WWE?