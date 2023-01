Axel Tischer habla de una posible reunión de SAnitY

Hay facciones que permanecen de manera indeleble en la memorabilia de los seguidores. Sucedió con SAnitY, pese a que una vez el grupo pasó al elenco principal, parece que las preferencias de Vince McMahon lo condenaron a la inopia, hasta finalmente, su disolución.

Aunque a posteriori sí que hubo idea de reactivar SAniTy, según reveló Axel Tischer (Alexander Wolfe en WWE) allá por mayo de 2021.

«Había un plan antes de la pandemia para volver a unir SAnitY. Pero entonces vino la pandemia y Eric Young fue despedido. Ni siquiera Triple H sabía nada de la salida de Eric Young. Fue una de las primeras personas en llamarlo y le dijo: ‘Lo siento, no sabía nada’. Solo estoy adivinando pero no sé si después intentaron contratarlo o algo así. Lo que puedo decir es que no hay animadversión en este momento, aunque es una píldora amarga. Todos somos humanos y todos sentimos.

«Pero había un plan para traer de regreso a SAnitY, para tenernos a los tres juntos de nuevo y tener una rivalidad con los tres chicos de Imperium. Nos dijeron que iba a averiguar cómo hacerlo y bla bla bla. Con Eric Young fuera de la compañía pensaban hacer algo con Killian Dain, conmigo y Drake Maverick. O tal vez alguien más […]»