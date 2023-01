The Headshrinkers (Samu y Rikishi) aparecerán en el 30 Aniversario de Raw

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, WWE anunció el pasado lunes en Raw, que en el episodio de la próxima semana, es decir, de este 23 de enero de 2023, veríamos a Roman Reigns recibiendo un homenaje y un reconocimiento por ser El Jefe Tribal.

Y dicho reconocimiento no será a cargo de los miembros actuales de The Bloodline, sino de varios miembros del linaje de la familia de Roman Reigns. Así las cosas, veremos a varios miembros de la familia Anoa’i rendirle tributo.

► The Headshrinkers regresan a WWE

Muchos se preguntan si The Rock podría aparecer, pero más que para rendirle tributo, para retarlo a un combate en WrestleMania 39 por el Campeonato Universal Indisputable WWE.

Los rumores no apunta a esto, sino a que The Rock aparezca por sorpresa en el Royal Rumble 2023. Ya veremos finalmente qué ocurre, si es que algo ocurre. Pero, por ahora, se ha podido saber de dos nombres del pasado que estarán de regreso en el 30 Aniversario de Raw para rendirle tributo a Roman Reigns.

Se trata de The Headshrinkers (Samu y Fatu). Fatu es más conocido por su personaje de Rikishi. y es el padre de Jimmy Uso y Jey Uso, los actuales Campeones Indisputables de Parejas WWE. La noticia la reveló Francis Scarcella de Daily Item.

Samu empezó a luchar en el circuito independiente en 1982, mientras que Rikishi debutó en el 85 y ambos se unieron como equipo en 1986. Samu y Fatu fueron la segunda generación de duplas samoanas, esto después de los Wild Samoans, equipo conformado por Afa y Sika en WWF. Es decir, son los antecesores de The Usos (Jimmy y Jey).

Ambos lucharon en Canadá y en Puerto Rico, en donde adoptaron el nombre de The Samoan SWAT Team y empezaron a recorrir no solo Puerto Rico y estados de los Estados Unidos, sino distintos países. Samu y Fatu lucharon en México en bastantes oportunidades como Los Samoanos. Su casa fue El Toreo de Cuatro Caminos con Promociones Mora.

Fueron Campeones Mundiales de Parejas WWC, al igual que Campeones del Caribe de Parejas WWC en Ruerto Rico. Fueron Campeones Mundiales de Parejas de Texas y Campeones Mundiales de Parejas en 3 ocasiones para la empresa WCWA. Sumado a esto, también se consagraron como Campeones Mundiales de Tríos UWA en México al lado de Kokina.

En 1992 llegaron a WWF y fueron conocidos como The Headshrinkers. Siguieron siendo los mismos samoanos salvajes, solo que esta vez, el padre de Samu, Afa, los manejaba. Fueron Campeones Mundiales de Parejas WWF durante 124 días. Y si bien Kokina también firmó con WWF, su personaje cambió al del japonés Yokozuna.

Samu no lucha desde 2021, pero no está retirado. Junto con Afa Jr. son los dueños de la empresa independiente World X-treme Wrestling C4 y realizan eventos de forma sguida en Sunbury y Allentown, Pennsylvania. En 2019 recibió un trasplante de hígado a causa de un cáncer y el 10 de febrero de 2022, firmó un “contrato de nostalgia” con WWE, es decir, un contrato de leyenda. Esto dijo a Daily Item acerca de su futura aparición en Raw:

“Quiero agradecer a WWE por todo lo que han hecho por mí y mi familia. Espero con ansias la próxima semana cuando pueda ver muchas caras conocidas y reunirme con muchos de los miembros de mi familia. No he estado mucho en WWE desde que me fui hace años…

“Pero, poder regresar es algo que quería hacer para mis hijos y nietos. Estoy agradecido por el apoyo de todos mis fanáticos, especialmente aquellos que se han convertido en familia en Sunbury y el Valle”.

Además de esta aparición en televisión, en primavera de 2023, Mattel lanzará una figura de Samu versión The Headshrinker.