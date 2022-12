Nikki Cross continúa insinuando el regreso de SaNITy

Nikki Cross no ha terminado de encontrar el éxito a largo plazo con un personaje en el elenco principal de WWE. Le fue de maravilla en NXT como esa luchadora alocada que nunca se sabía lo que iba a hacer y que andaba revolucionando todo tanto delante como detrás de cámaras dentro de la agrupación SaNITy, que estaba compuesto por Killian Dain, Eric Young, Alexander Wolfe y ella misma en el 2016. Sin embargo, cuando fue ascendida aquello quedó atrás cuando dio inicio a una versión que no acabó de conectar con los fans, aunque sí logró conquistar algunos títulos.

Tras dejar atrás su capa y antifaz en donde era conocida como Nikki A.S.H. por un tiempo, ahora parece que Nikki Cross ha insinuado una vez más el regreso de SaNITy, recurriendo a varias publicaciones en sus redes sociales.

De hecho, la ex Campeona Raw recientemente recurrió a su cuenta de Twitter y lanzó un video en el que hablaba de su anterior personaje, uno más oscuro con una chica de cabello rizado dibujada en una pizarra, y continuó diciendo que le daría a esta lo que quisiera para Navidad en el episodio de Monday Night RAW de la próxima semana. Evidentemente, parecía una nueva insinuación de una reunión del grupo del que formó parte.

”Mira todas las bonitas burbujas. Oh, las burbujas son para ti; Está nevando. Me aseguraré de que consigas lo que quieres; Me aseguraré de que consigas lo que quieres para Navidad.»