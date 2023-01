“Los títulos de parejas no se iban a unificar, y luego…ahí es cuando la carrera de Randy Orton casi termina”. Ayer nos enteramos de que la carrera de Randy Orton casi termina en 2022. Y apuntamos: “acerca del Campeonato Unificado de Parejas WWE seguiremos informando en otro momento pero ‘la carrera de Randy Orton casi termina’ es una frase aterradora”. Entonces hablamos del veterano luchador así que ahora toca hacerlo de los cinturones que actualmente tienen en sus manos The Usos; el de SmackDown desde hace 549 días y el de Raw desde hace 243 días.

► El gran cambio con The Usos

Porque el comentario completo de Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio fue el siguiente: “Los títulos de parejas no se iban a unificar, y entonces… ahí es cuando casi termina la carrera de Randy Orton. Riddle y Orton se quedarían como los campeones de Raw. Entonces, sin Riddle y Orton como RK-BRO, que son un gran equipo… simplemente se fueron con The Usos para mantener ambos cinturones“. Si el 14 veces Campeón Mundial no se hubiera lesionado la espalda quizá los integrantes de The Bloodline nunca hubieran ganado ambos campeonatos.

Cualquiera diría que siempre existió el plan de elevar la facción de samoanos dando a Roman Reigns el Campeonato WWE y el Campeonato Universal y a The Usos el Campeonato de Parejas Raw y el Campeonato de Parejas SmackDown. Sin embargo, esta segunda parte no estaba prevista originalmente. No fue una mala decisión pues la historia que está contando El Linaje actualmente es la más relevante de la programación. Aunque quizá ya va siendo hora de que haya separación de los títulos, algo sobre lo cual también hemos estado hablando últimamente.

¿Os está gustando la aventura de The Usos como Campeones Indiscutibles de Parejas WWE?