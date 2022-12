¿Podría William Regal unir a WWE y AEW?

La abrupta manera en que acabó la alianza entre William Regal y MJF la semana pasada, cuando el Campeón Mundial AEW atacó traicioneramente al británico, hizo que los aficionados se preguntarán por el motivo de aquel catalizador dramático de Full Gear que permitió que Friedman se coronara monarca, para oprobio de Jon Moxley.

Parece que AEW no esperaba una salida tan pronta de Regal, quien volverá a WWE el mes que viene, retomando su rol tras bambalinas de NXT. Y entre rumores del poco convencimiento de Regal sobre su firma con la casa Élite y ciertas desavenencias con la directiva del novel producto, ayer durante Dynamite, esas presuntas malas vibraciones quedaron desmentidas, pues inesperadamente, «The Gentleman Villain» hizo acto de presencia (vía promo pregrabada).

Regal dio cuenta de su «turn heel» contra Moxley, aunque en última instancia, conjuró una suerte de despedida que lo hizo lucir cual técnico, aclarando que el Blackpool Combat Club seguirá adelante sin él. Se comenta que, ahora sí, esta fue la última vez de Regal en la programación de AEW.

► Un nexo soñado por los seguidores

Asimismo, horas antes del inicio de Dynamite, Tony Khan habló abiertamente y de manera muy cordial de la salida de William Regal.

Actitud de Khan que fue elogiada por muchos seguidores y que llevó a hacerles contemplar la opción de que a raíz de esto, la diplomacia entre AEW y WWE mejore, hasta el punto de poder colaborar en un futuro.

«Mis respetos. Mi esperanza es que WWE pueda devolvérselo de alguna manera a Tony y AEW. Hora de bajar los cuchillos y simplemente colaborar y hacer negocios juntos, amigablemente. Más dinero harían juntos que por separado».

«Creo que esto podría ser un paso adelante a la hora de que las dos compañías trabajen juntas, de alguna manera. Regal es un caballero de los pies a la cabeza, y los caballeros no suelen olvidar favores así».

«Tal vez Regal pueda ser un factor decisivo si eventualmente HHH y TK quieren hacer negocios. Ya que tiene buena relación con ambas personas»

«Tío, ojalá alguien en WWE escuche esto, para futuras referencias».

Una vía que de momento se antoja remota, ya que Regal no es el único que ha hecho el camino WWE-AEW-WWE. Cody Rhodes, por consiguiente, reuniría los requisitos para convertirse en ese gran conciliador. Y sin necesidad de haber vuelto a McMahonlandia, Chris Jericho también optaría a la particular candidatura. De hecho, incluso apareció en ‘Broken Skull Sessions» el año pasado.