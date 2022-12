Braun Strowman quiere destronar a Roman Reigns

Roman Reigns no ha sido derrotado en tres años, y ha sido campeón mundial durante más de dos años, sin que haya alguien en el horizonte que pueda amenazar su reinado. John Cena, Brock Lesnar, Drew McIntyre, Seth Rollins y Kevin Owens, han intentado quitarle el título pero han fracasado. El Jefe Tribal logró convertirse en Campeón Universal en Payback 2020 cuando cubrió a Braun Strowman luego de una lucha de triple amenaza que también incluyó a Bray Wyatt.

► Braun Strowman regresó para convertirse en el mejor

Braun Strowman regresó a la WWE en el episodio del 5 de septiembre de Monday Night Raw, y aunque no fue insertado de inmediato en la escena titular, todavía se le considera un monstruo indestructible. El Monstruo entre todos los Monstruos ya sabe lo que es ser Campeón Universal y durante una entrevista reciente con Toronto Sun, expresó sus intenciones de ser el hombre que destrone a Roman Reigns para eventualmente convertirse en mejor de todos los tiempos.

“Mírame y mira a muchos de los muchachos con los que entro en el ring. No me gustaría tener que pelear conmigo. Cualquier oportunidad que tengo de salir y tener esa oportunidad de ganar, tener esa oportunidad en el título… Quiero decir, seamos realistas, ya es hora de que alguien le quite esas cosas de las manos a Roman Reigns. Es posible que el monstruo tenga que ser el tipo que lo haga”.

“Cualquier oportunidad que se me dé con esta compañía para salir y representar, voy a tomar la vida por los cuernos y voy a luchar contra ese toro y hacer lo que sea necesario para continuar escribiendo los libros de historia como el mejor grandote en hacer esto”,