Como era de esperar, durante la reciente conferencia de prensa previa a ROH Final Battle 2022, los medios le preguntaron a Tony Khan por la salida de William Regal de AEW para volver a WWE. Nuestro compañero Sean Ross Sapp, de Fightful, ha estado compartiendo en redes sociales las declaraciones del presidente.

► Tony Khan habla del retorno de William Regal a WWE

Tony Khan says that William Regal had a lot of good reasons for going back, especially his son. Considering where he was with his mother at that point, he said he understood that letting Regal out of his deal in that situation was the best move for them. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 7, 2022

— La solicitud de Regal fue alrededor de octubre, antes de los shows de Toronto. Tony Khan realmente tuvo que darle vueltas. La familia Khan aún estaba lidiando con lo sucedido en All Out, los shows de Toronto y los problemas de salud de la madre de Tony.

— Tony Khan dice que William Regal tiene muchas buenas razones para regresar, especialmente su hijo. Teniendo en cuenta dónde estaba con su madre en ese momento, dijo que entendía que dejar a Regal fuera de su trato en esa situación era lo mejor para ellos.

Tony Khan said that William Regal is with AEW through the holidays, but they're going to make some on-screen sacrifices to help him do the right thing for his family, because they feel it's the right thing. Tony Khan said his mother is improving as well. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 7, 2022

«Tony Khan dijo que William Regal está con AEW durante las vacaciones, pero que harán algunos sacrificios en pantalla para ayudarlo a hacer lo correcto para su familia, porque sienten que es lo correcto. Tony Khan dijo que su madre también está mejorando«.

Tony Khan speaks about William Regal right out of the gate. He says he has a lot of respect for William Regal. William Regal approached AEW and requested they not renew his contract at the end of the year so he could spend time coaching his son and head back to WWE. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 7, 2022

«Tony Khan habla sobre la salida de William Regal. Dice que tiene mucho respeto por él. William Regal se puso en contacto con AEW para hablar de que no iba a renovar su contrato al final del año así que podría pasar tiempo entrenando a su hijo y volver a WWE«.

Tony Khan tells @davidbix that William Regal's release is written to where after this year he'd be eligible to return to coach in WWE, but not appear as an on screen character. He was surprised WWE ran the supercut of Regal on Triple H's twitter. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 7, 2022

«Tony Khan dice que el despido de William Regal está escrito para que, después de este año, sea elegible para volver a ser entrenador en la WWE, pero que no aparezca como un personaje en pantalla. Se sorprendió de que WWE publicara el supercorte de Regal en el Twitter de Triple H».