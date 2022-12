William Regal fue referenciado en NXT

Curiosamente, cuatro meses después de su última vez sobre las pantallas de WWE, Charlie Dempsey, hijo de William Regal, compitió anoche en NXT, con un combate contra Hank Walker del que salió ganador.

Aunque lo que más llamó ayer la atención de los seguidores fue el detonante del choque. Dentro de los vestidores de NXT, Walker se dirigió a Dempsey para decirle que él nunca estuvo en un ring desde los cuatro años y no tenía un padre famoso en la industria de la lucha libre. Sin mencionar directamente el nombre de William Regal, sobra concluir que Walker aludía a «The Gentleman Villain».

As the #WWENXT men's locker room is getting excited for the Iron Survivor Challenge, @HankWalker_WWE makes a challenge to #CharlieDempsey. pic.twitter.com/8nKKtIqWRn