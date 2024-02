Ahora que ha quedado atrás podemos decir con seguridad que Vengeance Day ha sido una fantástica manera de que NXT de comienzo a su calendario de 2024 de Premium Live Events. Se vieron buenas luchas, como la de Dijak contra Joe Gacy, se dieron algunas sorpresas, como el cobro de Lola Vice de su oportunidad titular, saltaron por los aires las emociones, como cuando Carmelo Hayes traicionó a Trick Williams… Y también hubo misterio.

► Misteriosa viñeta en NXT Vengeance Day

Misterio a través de la emisión de una viñeta en la que apareció el texto: «Man has three faces. One the world sees…one his family sees…and the real one no one sees, but reflects the evil he truly possesses», que se traduce como «El hombre tiene tres caras. Una que el mundo ve… una que su familia ve… y la verdadera, que nadie ve, pero refleja el mal que realmente posee». Nadie apareció físicamente para dar más pistas de qué estaba pasando.

Podemos especular pero a falta de cualquier tipo de información no tiene mucho sentido. Ni siquiera está claro si estamos hablando de nuevo talento o de una Superestrella que ya forma parte del elenco de NXT a la que están reempaquetando, como suele decirse. Hay quienes están señalando que esta frase es un proverbio japonés y comentan la posibilidad de que se refiera a la llegada de Kazuchika Okada, que está dejando NJPW para mudarse a Estados Unidos.