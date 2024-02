Baron Corbin celebra ganar el Dusty Rhodes Classic

Baron Corbin y Bron Breakker, en una alianza inesperada, ganaron el Dusty Rhodes Tag Team Classic de 2024. Vencieron en la final a Carmelo Hayes y Trick Williams cuando Breakker conectó una lanza sobre Hayes para lograr el toque de espaldas. Al término de la lucha, los ganadores fueron entrevistados para NXT Vengeance Day Exclusive.

EXCLUSIVE: @BaronCorbinWWE and @bronbreakkerwwe are proud of their incredible run to becoming #DustyClassic winners.#VengeanceDay pic.twitter.com/yDYVsNheS1

